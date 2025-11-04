Procurori DNA cer în instanță lefuri mai mari

Procurorii români au cerut în instanță creșterea lefurilor până la nivelul european. Concret, aceștia voiau 60% în plus la salariu și compensarea diferenței din 1 iunie 2021 până în prezent, relatează Ziarul de Iași. Aceasta este data în care EPPO a intrat în funcțiune. Printre cei ce au cerut această creștere este și șefa Serviciului Teritorial Iași, Cristina Chiriac.

În instanță, angajații DNA au spus că este o discriminare faptul că procurorii europeni câștigă mai mult decât cei din România. Plângerea invocă similitudinea dintre organizarea parchetului național anticorupție și cea a EPPO. Explică faptul că procurorii delegați la EPPO sunt selectați din cadrul magistraților români.

Procurorii Parchetului European au aceleași competențe și atribuții ca omologii din România și au structuri de sprijin similare. Cauzele instrumentate de EPPO sunt judecate tot în tribunale românești, mai detaliază plângerea.

Procurorii DNA spun că sunt mai eficienți

Procurorii români au susținut că ei muncesc mai mult și mai bine decât omologii europeni. Din 1.431 de dosare legate de fondurile europene, depuse în 2023, 636 au fost preluate de DNA, în timp ce doar 67 au fost anchetate de EPPO, prezintă Ziarul de Iași.

„Se constată că ponderea majoritară a cauzelor în materia fraudelor cu fonduri europene a fost în continuare instrumentată de DNA, iar nu de EPPO şi că numărul cauzelor evocate de procurorii europeni delegați din România este în medie sub o tremie din cele care-i sunt înaintate de DNA. În ceea ce privește finalitatea activității de urmărire penală, ponderea totală a rechizitoriilor şi acordurilor de recunoaștere a vinovăției întocmite de procurorii europeni delegați din România este de sub 10% raportat la cele întocmite de procurorii din cadrul DNA pe acelaşi specific de infracţiuni”, explică plângerea.

Ce a decis tribunalul

Tribunalul s-a pronunțat împotriva doleanțelor procurorilor. Instanța a invocat un argument prezentat de DNA, în calitate de angajator. Aceștia explică faptul că plângerea este pur speculativă. Toți procurorii DNA sunt plătiți la fel de statul român. Procurorii EPPO sunt altă categorie de magistrați și au alt angajator, Consiliul European, fiind plătiți de acesta. Practic, nu este vorba de discriminare, ci de un angajator și un buget diferit.

„Salarizarea procurorilor europeni delegați nu este stabilită prin Legea-cadru nr. 153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice), ci prin contractul încheiat cu Parchetul European, drepturile salariale ale acestora sunt suportate din bugetul EPPO și nu din bugetul autorităților naționale, iar contractul conține clauze financiare și de responsabilitate specifice funcționării unei structuri europene autonome. Această diferență fundamentală între regimul numirii și al salarizării procurorilor europeni delegați față de procurorii naționali exclude orice posibilitate de comparabilitate sub aspectul drepturilor salariale”, argumentează instanța.

Cât câștigă un judecător

Un judecător cu experiență între 15 și 20 de ani primește în mână 20.000 de lei lunar. Creșterea pe care o cereau cei șapte procurori DNA le-ar fi dus lefurile la 32.000 de lei, cât câștigă și un procuror al EPPO, explică Ziarul de Iași.

Parchetul European investighează cazuri de fraudă cu fonduri europene. A fost înființat în vara anului 2021. Ei se ocupă de cazuri ce implică sume peste 10.000 de euro din fonduri europene și de fraudă transnațională legată de TVA care aduce daune de peste 10 milioane de euro.