Producția de la combinat, repornită cu materie primă din Ucraina?

Anunțul celor doi parlamentari hunedoreni, Tiberiu Barstan și Ilie Toma, conform căruia activitatea la combinatul siderurgic din Hunedoara va fi reluată, este confirmat și de către Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul. Acesta susține că repornirea producției este certă în poporție de 99,9 la sută, scrie cotidianulhd.ro.

Mai mult de atât, liderul de sindicat spune că la fabrica din Hunedoara, pentru laminor, va fi adusă materie primă din Ucraina, de la ArcelorMittal Krivoi Rog. Oțelăria, în schimb, rămâne pe pauză și va fi repusă în producție, în funcție de prețurile la energie.

„ArcelorMittal Europa are o divizie și în Ucraina, la Krivoi Rog. Acolo fac în jur de trei milioane de tone de oțel. Și, pentru că au considerat că Hunedoara are oameni foarte bine pregătiți, au decis ca să trimită materie primă (blum) pentru laminor. S-a luat decizia ca după data de 1 noiembrie să pornească laminorul, pentru că durează până aduc blumul din Ucraina. Se preconizează ca în următoarele luni să fie pornită și oțelăria, dacă prețul la curent va fi competitiv”, a explicat Mircea Bordean.

Întrebat dacă există riscul ca zvonul despre redeschiderea combinatului să fie doar o manevră a conducerii companiei pentru a calma spiritele, liderul de sindicat a spus următoarele:

„Există un semn de întrebare legat de oțelărie, dar în privința laminorului domnul Joszef-Levente Csapo, director de strategie al ArcelorMittal Krovoi-Rog, care a venit la Deva și-a exprimat dorința să-l pornească foarte curând.”

Mircea Bordean a mai precizat că a fost anulată schema de plecări voluntare a angajaților, iar din noiembrie toți vor veni la serviciu, în program normal.