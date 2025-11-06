Cunoscut artist plastic și politician, relații sexuale cu o elevă

De Rami Cristescu
Lucian Irimescu. Sursă foto: Facebook

Un profesor de 63 de ani din Dolj a fost reținut pentru că ar fi avut relații sexuale repetat, timp de un an și jumătate, de când minora avea 16 ani. Totodată, el este cercetat și pentru pornografie infantilă.

UPDATE: Cadrul didactic acuzat ar fi Lucian Irimescu, artist plastic și politician, conform TVR Craiova. Acesta a fost șeful Filialei Craiova a Uniunii Artiștilor Plastici din România. A candidat în 2024 pentru AUR pe listele pentru Senat și pentru Consiliul Local al Craiovei.

Știre inițială: În perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profesorul s-ar fi folosit de autoritatea pe care o avea în raport cu eleva sa. El a întreținut relații sexuale de mai multe ori cu aceasta, în mai multe locații din Craiova, se relatează într-un comunicat de presă al I.P.J. Dolj.

Profesorul a filmat interacțiunile pe care le-a avut cu minora. Procurorii au descoperit poze și videoclipuri cu minora în ipostaze sexuale, pe care cadrul didactic le păstrase pe dispozitivele sale de stocare.

Miercuri, procurorii au dispus reținerea persoanei. Aceștia au propus arestarea prevenitvă a profesorului pentru 30 de zile.

 

