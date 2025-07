Profitul Petrom scade cu 20%

Petrom a înregistrat în prima jumătate a anului un profit net de 2,1 miliarde de lei în scădere cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate de companie la bursă.

“În prima jumătate a anului, am avut investiții record de 3,3 miliarde lei, cu aproape 40% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Acestea ne-au permis să progresăm în proiecte cheie precum Neptun Deep, energie regenerabilă și biocombustibili. De asemenea, am continuat să investim în activitățile noastre tradiționale de Explorare și Producție și am continuat să ne extindem amprenta în regiune, mai precis în Bulgaria”, a declarat Christina Verchere, CEO Petrom.

“Performanța noastră semestrială a fost afectată de prețurile volatile și mai scăzute ale țițeiului, în timp ce reviziile planificate ale activelor cheie în toate segmentele de activitate au afectat temporar volumele de producție în al doilea trimestru. Activitatea de Gaze si Energie a rămas foarte reglementată, ceea ce a dus la un rezultat negativ al acestui segment. Rezultatul nostru din exploatare CCA excluzând elementele speciale a scăzut cu 22% față de anul precedent, la 2,5 miliarde de lei, in timp ce contribuția noastră la bugetul de stat a fost la un nivel ridicat, de~ 8 miliarde de lei. În plus, în iunie, am început să plătim dividendele de bază. Pentru 2025 avem un plan de investiții record, de ~8,6 miliarde de lei, care necesită un cadru de reglementare și fiscal predictibil și competitiv. În contextul unui mediu de piață cu provocări, rămânem concentrați pe disciplina strictă a costurilor și excelența operațională, pentru a oferi valoare pe termen lung tuturor părților interesate”, a declarat Verchere.

Principalii indicatori:

– Rezultatul din exploatare CCA excluzând elemente speciale a fost de 2,5 miliarde lei, mai mic cu 22%, în principal din cauza prețurilor mai mici la țiței, a impactului reglementărilor în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice, precum și a activităților de mentenanță planificată în toate segmentele de activitate din T2/25

– Profitul net a scăzut cu 21% la 2,1 miliarde lei

– Investițiile au fost cu 37% mai mari, de 3,3 miliarde lei, cu investiții mai ridicate în Neptun Deep

– Contribuția la bugetul de stat a fost de 7,9 miliarde lei

– Plata dividendelor de bază record a început în iunie.