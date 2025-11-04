Protecția Consumatorilor a dat iama peste intermediarii de credite

ANPC a identificat abateri la 107 societăți din domeniu, conform comunicatului de presă. Principalele nereguli identificate sunt lipsa furnizării informațiilor prevăzute de lege consumatorului înainte de încheiarea creditului și neînregistrarea intermediarilor în baza de date a ANPC.

Au fost aplicate 7 amenzi în valoare totală de 37.000 de lei, 120 de avertismente și mai multe măsuri de remediere.

ANPC mai oferă și un set de recomandări pentru consumatori. Se sugerează căutarea intermediarului în registrul ANPC. Totodată, asociația atrage atenția asupra tipurilor de intermediari: legat (colaborează cu un singur creditor) sau nelegat (poate apela la mai multe oferte).

La semnarea unui contract, intermediarul este obligat să specifice gama de produse analizate și tariful procesului. Acesta trebuie să înțeleagă situația clientului și să ofere minim trei variante.

„Publicitatea creditelor trebuie să includă informațiile minime obligatorii: rata și tipul dobânzii, numărul și valoarea ratelor, valoarea totală a creditului, DAE (nr. dobânda anuală efectivă) și exemple reprezentative”, mai explică ANPC.