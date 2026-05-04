UPDATE ora 15:35: Cei șase parlamentari ai partidului UNIT care anunțaseră că nu vor susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan au rămas acum doar cinci, după ce unul dintre colegi și-a dat demisia. Reprezentanții formațiunii susțin că decizia ar fi fost luată în urma unor presiuni și acte de șantaj.

„În urmă cu 2 ore am și primit o demisie de la unul dintre colegii noștri și credem că a venit ca urmare a presiunii și a șantajelor unor actori politici implicați”, a declarat Aurora Tasica Simu, președintele noii formațiuni politice.

Deputatul care a ales să plece este Călin Groza, ales în Maramureș.

Știrea inițială

Săptămâna trecută, Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, anunța în Parlament că vor exista mai multe voturi decât semnăturile pentru moțiunea de cenzură. În total, moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari. Duminică seara, însă, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, declara la Antena 3 CNN că moțiunea „se joacă” și „lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă”.

Scenariul este, însă, exclus de PSD și AUR. „Și marmota învelea ciocolata”, a comentat pe surse unul dintre liderii PSD afirmația lui Ciprian Ciucu. De cealaltă parte, surse din AUR spun că nu au nicio emoție pentru votul de marți și că partidul lui George Simion va vota „la vedere”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a precizat, la rândul său, că „este exclus ca unul din parlamentarii AUR să nu voteze moțiunea”. Despre votul la vedere, acesta a declarat că „nu impunem niciun fel de vot”.

PSD se laudă. AUR joacă periculos. PNL exclude trădarea la votul pentru moțiune

Și Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a avut aceeași reacție, referitor la o posibilă trădare a lui Ilie Bolojan chiar din interiorul partidului.

„Nu se pune problema ca parlamentarii PNL să trădeze mâine la moțiune. Mergem cu Bolojan înainte chiar și dacă pică guvernul. Avem o decizie în Biroul Politic Național: guvern minoritar, tot cu premier Bolojan”, a spus Daniel Fenechiu.

Dintre cele 254 de semnături pentru moțiune, PSD pierde din start un vot. Este vorba despre cel al senatorului Felix Stroe, care nu va veni în plen din cauza unor probleme medicale. Surse politice au declarat pentru Cotidianul că acesta ar fi anunțat că încearcă să ajungă, însă PSD nu se bazează în acest moment pe votul său. Totodată, surse liberale declarau pentru Cotidianul încă de săptămâna trecută că Felix Stroe nu va fi prezent la vot.

Și nu este singurul vot pe care inițiatorii moțiunii l-au pierdut. Șase parlamentari ai partidului UNIT au anunțat duminică faptul că nu vor vota moțiunea. Cinci dintre ei au și semnat-o. Partidul UNIT nu are grup oficial în Parlament, însă îi are pe cei șase reprezentanți. Trei dintre ei activează ca neafiliați, în timp ce trei s-au întors în grupul POT de la Camera Deputaților, care urmează să își schimbe denumirea în grupul Uniți pentru România.

Și un parlamentar PACE s-a răzgândit

Cei șase parlamentari ai partidului UNIT care nu vor vota moțiunea sunt: Andrei Csillag, Aurora Tasica Simu, Dumitrița Albu, Călin Groza, Ștefan Borțun și Gheorghe-Petru Pîclișan. Dintre aceștia, doar Ștefan Borțun nu a și semnat moțiunea.

De asemenea, și Liviu Fodoca, senator PACE semnatar al moțiunii, a anunțat la rândul său că nu o va și vota marți. Surse din interiorul grupului au declarat pentru Cotidianul că este singurul astfel de caz, iar ceilalți parlamentari PACE care au semnat moțiunea o vor și vota.

Astfel, după absența lui Felix Stroe și răzgândirea lui Liviu Fodoca și a celor cinci semnatari ai partidului UNIT, PSD și AUR mai rămân cu 247 de semnatari care, teoretic, vor și vota moțiunea.

Practic, un număr suficient de voturi pentru ca demersul să treacă. Doar dacă scenariul lui Ciprian Ciucu nu se adeverește și nu se ajunge la o migrare masivă a semnatarilor către tabăra lui Ilie Bolojan. Surse din PSD, însă, susțin că există 15-20 de voturi „de rezervă” și că moțiunea va trece cu cel puțin 265 de voturi.

Parlamentarii nehotărâți

Întrebare este cine vor fi parlamentarii „rezervă”. Unii dintre ei ar putea fi deputații adunați în jurul lui Răzvan Chiriță în grupul POT, cel care a inițiat demersurile pentru schimbarea denumirii grupului. Surse politice susțin că aceștia vor anunța marți dimineață poziția lor în ceea ce privește votul. În total, de aici PSD și AUR ar mai putea obține șapte voturi. Toți șapte nu au semnat moțiunea. Astfel, dacă cei șapte ar vota, ar anula refuzul celor șase parlamentari ai partidului UNIT de a vota moțiunea.

De asemenea, nici în ceea ce privește SOS România nu există o decizie finală. Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului, a declarat pentru Cotidianul că în interiorul formațiunii politice se realizează un sondaj. Nu a precizat, însă, când se va finaliza consultarea.

„Dacă ați fi urmărit toate intervențiile noastre, emisiunile și postările, ați fi văzut că facem sondaj atât in interiorul partidului, cât și online, astfel încât românii să aleagă. Noi am spus că vrem să cadă toți”, a precizat Diana Iovanovici-Șoșoacă.

„Conștiința” va dicta în cazul minorităților naționale

De asemenea, nici parlamentarii SOS România, 16 la număr, nu au semnat moțiunea, astfel că votul lor ar reprezenta un plus pentru rezultatul final. Nici reprezentanții minorităților naționale nu au semnat moțiunea, dar nici o decizie comună nu au momentan.

În total, grupul minorităților naționale are 17 parlamentari. Surse politice spun, că Varujan Pambuccian, liderul grupului, ar propune parlamentarilor să nu stea în bănci, ci să voteze fiecare „cum îi dictează conștiința”.

Astfel, PSD și AUR nu se mai pot baza pe șapte semnatari, însă rămâne o masă de 40 de parlamentari reprezentată de grupul lui Răzvan Chiriță, SOS România și minoritățile naționale. Aceștia ar putea vota moțiunea, deși nu au semnat-o. Cum fiecare parte va decide pe ultima sută de metri cum va vota și nu este cert câți dintre acești parlamentari vor putea fi convinși de PSD și AUR, totul rămâne la nivel de calcule. Rezultatul „jocurilor” din ultimele zile se va vedea la votul de marți.