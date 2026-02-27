Punct final. Nicușor Dan a promulgat reforma pensiilor speciale

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale”, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețelele de socializare.

În opinia președintelui, reforma acestui tip de pensii este un gest echitabil.

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.”

Nicușor Dan a avut un mesaj pentru magistrați, pe care îi asigură că sunt respectați și că va lucra pentru optimizarea condițiilor de lucru din cadrul justiției.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.”

Judecătorii și procurorii care vor ieși la pensie vor avea venituri cu cel puțin 40% mai mici, arată calculele Cotidianul.

„Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație şi Justiție, respectiv magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fast reținute contribuții de asigurare socială realizate in ultimele 60 de luni de activitate inainte de data pensionării.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut in ultima lună de activitate inainte de data pensionării”, este articolul care reglementează noul mod de calcul al pensiilor pentru magistrații care vor ieși din activitate în anii următori.

Teoretic, 55% din baza de calcul ar însemna 27.500 de lei. Însă în același paragraf, legiutorul menționează că pensia nu ar putea să depășească 70% din venitul net al ultimei luni de activitate. Până la decizia CCR, pensia specială nu trebuia să depășească 100% din ultimul salariu cu tot cu sporuri.

De exemplu, 70% din venitul net al ultimei luni, unde ultimul salariu a avut o valoare brută de 60.000 de lei, ar duce la un o pensie și mai mică. Mai exact, de 24.570 de lei. Valoarea de 60.000 de lei a fost aleasă fiind mai mare față de media de 50.000 de lei pentru ultimele 60 de luni.

Bolojan a fost să vorbească cu von der Leyen despre banii din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a avut întâlniri cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, dar și cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta în contextul în care proiectele din PNRR trebuie finalizate până în august 2026.

„Ne-am angajat să utilizăm eficient fondurile UE pentru a sprijini relansarea creșterii economice”, a spus Ilie Bolojan după întâlnirea cu von der Leyen.

„Prim-ministrul a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare. Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie”.

Pe lângă banii din PNRR, discuțiile cu șefa Comisiei Europene au vizat și alocările bugetare din programul SAFE. Totodată, Ilie Bolojan vrea să recupereze cei 231 de milioane de euro aferenți jalonului 215, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțional proiectul guvernului de creștere a vârstei de pensionare a magistraților.

Pemierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraților, iar ulterior Guvernul va informa Comisia Europeană cu privire la „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”.

„Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.

CCR: Cuantumul pensiei este stabilit prin legislația națională

În motivare, Curtea Constituțională a României a statuat că:

„nici Constituția și nici vreun instrument juridic internațional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabilește prin legislația națională. În aceste condiții, legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia. Dreptul la respectarea bunurilor nu poate fi înțeles în sensul că îndreptățește o persoană la o pensie într-un anumit cuantum. De asemenea, cuantumul pensiei reprezintă un bun numai în măsura în care acesta a devenit exigibil”.

În aceste condiții, a conchis Curtea, nu se încalcă dispozițiile art. 44 din Constituție privind dreptul de proprietate privată.

Opinii concurente și opinii separate la decizia CCR

Judecătorii CCR Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba-Ferenc și Mihai Busuioc au avut o opinie concurentă la decizia CCR.

De asemenea, judecătorii CCR Gheorghe Stan și Cristian Deliorga au avut o opinie separată.