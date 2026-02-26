Cum explică judecătorii CCR că au dat undă verde reformei pensiilor speciale a lui Bolojan

După publicarea motivării CCR în Monitorul Oficial, președintele Nicușor Dan are un termen de 10 zile pentru a promulga legea.

Ilie Bolojan: Guvernul va comunica Comisiei Europene îndeplinirea integrală a jalonului

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraților, iar ulterior Guvernul va informa Comisia Europeană cu privire la „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”.

„Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.

CCR: Cuantumul pensiei este stabilit prin legislația națională

În motivare, Curtea Constituțională a României a statuat că:

„nici Constituția și nici vreun instrument juridic internațional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabilește prin legislația națională. În aceste condiții, legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia. Dreptul la respectarea bunurilor nu poate fi înțeles în sensul că îndreptățește o persoană la o pensie într-un anumit cuantum. De asemenea, cuantumul pensiei reprezintă un bun numai în măsura în care acesta a devenit exigibil”.

În aceste condiții, a conchis Curtea, nu se încalcă dispozițiile art. 44 din Constituție privind dreptul de proprietate privată.

Actualizarea pensiilor de serviciu și securitatea juridică în sistemul judiciar

Cu privire la actualizarea pensiilor de serviciu, prin Decizia nr. 467 din 2 august 2023, paragraful 157, Curtea a statuat că:

„din perspectiva securității juridice în cadrul sistemului judiciar, [înlocuirea actualizării pensiei de serviciu în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, cu actualizarea sa în funcție de indicele de inflație – s.n.] aduce în discuție o lipsă de previzibilitate a statutului juridic al persoanelor care, la data intrării în vigoare a legii, fac parte din sistemul justiției. Aceste persoane pierd un element al statutului lor consolidat la data intrării în profesie.

Prin urmare, legiuitorul trebuie să facă diferența între persoanele deja aflate în structura sistemului judiciar și cele care încă nu au accesat acest sistem la data intrării în vigoare a legii.

Dacă în primul caz o reglementare precum cea analizată nu poate fi acceptată, în cel de-al doilea caz legiuitorul are o marjă de apreciere tocmai pentru că persoana va fi capabilă să previzioneze parcursul său profesional, precum și drepturile care decurg din acesta, încă de la momentul intrării în profesie.”

Opinii concurente și opinii separate la decizia CCR

Judecătorii CCR Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba-Ferenc și Mihai Busuioc au avut o opinie concurentă la decizia CCR.

De asemenea, judecătorii CCR Gheorghe Stan și Cristian Deliorga au avut o opinie separată.