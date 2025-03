Puştiul-fenomen. La 19 ani va juca finala de la Miami cu Djokovic

Novak Djokovic s-a calificat în finala Miami Open, după ce l-a învins vineri în semifinale pe Grigor Dimitrov, scor 6-2, 6-3.

Sub privirile lui Lionel Messi şi Venus Williams, Nole a fost impecabil de pe linia de fund, comiţând doar cinci erori neforţate pe parcursul celor 70 de minute ale victoriei. Djokovic nu a pierdut niciun set în acest turneu.

În a 60-a sa finală ATP Masters 1000, Novak Djokovic îl va întâlni duminică pe Jakub Mensik, 19 ani.

Jucătorul ceh a produs surpriza şi l-a eliminat în semifinale pe americanul Taylor Fritz, scor 7-6(4), 4-6, 7-6(4).

Jakub Mensik (54 ATP) a devenit unul dintre cei mai buni jucători din nou val al tenisului masculin.

