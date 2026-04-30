Puțini au plecat, mulți au rămas. Cum întârzie ieșirea PSD de la guvernare

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a anunțat miercuri că 22 de prefecți și 36 de subprefecți susținuți de PSD au fost eliberați din funcție, la cerere. În locul lor au fost numiți 21 de prefecți și 6 subprefecți.

Cine sunt secretarii de stat demisionari ai PSD

În continuare, PSD are oameni la conducerea unor agenții publice guvernamentale sau în deconcentrate care încă sunt pe funcție. De exemplu, Bogdan Matei, susținut de PSD, este în continuare președintele Agenției Naționale pentru Sport.

Potrivit datelor din Monitorul Oficial, secretarii de stat demisionari sunt:

Eduard Bachide – secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Ioan Cristian Șologon – secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Cosmin-Răzvan Butuza – secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Laurențiu-Viorel Gîdei – secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Bogdan-Eduard Simcea, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Răzvan Popescu – secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Corneliu Mureșan – secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Damian Claudiu Constantin – secretar de stat la Ministerul Sănătății.

Gheorghița-Daniela Barbu – secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Marcel-Alexandru Stoica – secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Silviu Nicu Macovei – secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

Roxana Simona Momeu – secretar de stat la Ministerul Justiției.

Adrian Pintea – secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ciprian-Nicolae Văcaru – secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

De asemenea, au demisionat președintele ARF și secretarul general adjunct de la Ministerul Muncii. De drept a încetat și mandatul unui secretar de stat de la cabinetul fostului vicepremier, Marian Neacșu.