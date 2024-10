Râde lumea: „Valerica, nota 4! Stai jos!”

Femeia nu că nu are pregătire politică și administrativă, femeia nu are nici măcar un minim de cultură generală. Nu știe țările, nu știe istorie, nu știe ce e ăla ONU, nu știe decât să citească prompterul, iar asta e suficient. E mai proastă la politică decât IT-istul tipic, are înțelegerea asupra lumii pe care o are un corporatist de multinațională care freacă exceluri toată ziua. Am ieșit odată cu o tipă care nu auzise de Ceaușescu și nu știa ce e comunismul – și era middle manager la Allianz. De ea îmi amintește Lasconi. Cred că nici vecinii României nu îi știe, și nu ar fi în stare să arate Europa pe o hartă a lumii.