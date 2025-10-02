Raportul Parchetului în cazul Georgescu, la Copenhaga. Reacția liderilor europeni (Video)

Raportul Parchetului în cazul Georgescu a fost prezentat la Copenhaga, unde președintele Nicușor Dan participă la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.
După reuniune, președintele a făcut mai multe declarații.
Șeful statului a atras atenția asupra pericolului reprezentat de drone, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare și a prezentat „raportul Georgescu”.
Președintele Dan a vorbit despre cum Rusia a influențat anularea alegerilor din România, dar și despre colaborarea cu Ucraina pentru tehnologii militare, despre activele rusești și planul de înzestrare militară al României.
Înaintea plecării la reuniune, președintele declarase că va prezenta liderilor europeni raportul Parchetului General privind influenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din România din 2024.
Întrebat despre raportul pe cazul Georgescu și reacțiile liderilor europeni, Nicușor Dan a spus: „Mulți mi-au cerut o copie”.
”Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes. Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care foarte pe scurt înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne și parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută din Rusia și ele trimit la așa zise site-uri de știri și apoi la clone ale unor site-uri respectabile. Comisia și-a propus ca până la finalul anului să propună un așa-numit scut diplomatic. În săptămâni următoare vor vedea ce înseamnă efectiv”, a spus președintele.
Întrebat despre măsurile la nivel european pentru combaterea dezinformării, Nicușor Dan a afirmat că sunt încă multe aspecte de îmbunătățit.
„Există o cooperare a instituțiilor care, în cazuri de dezinformare, dau conținutul jos, dar mai avem de lucru”, a spus el. Legat de combaterea evaziunii fiscale, șeful statului a reamintit că subiectul a fost discutat atât în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și cu Ministerul de Finanțe. „Am discutat în CSAT de la sfârșitul lunii iunie, dar acum două săptămâni am discutat și cu ministrul de Finanțe. Există un produs informatic românesc care a permis să se detecteze niște firme fantomă care ajutau la decontarea unui TVA care nu exista. Vom face o comunicare publică, pentru că suntem în procesul de digitalizare a acestui fenomen”, a explicat Nicușor Dan.
ps ce-a facut numitul Dan Nicusor se cheama interventie clara a politicului în justitie. Falsificarea anchetei (demarata tot la presiuni politice) si-a procesului. @Ileana Rollanson: Georgescu a fost înalt functionar român si international. Are bani.
Nu se putea descrie mai bine situatia. Dupa cum se vede si in majoritatea comentariilor la acest articol, au si sarit postacii putinisti sa desconsidere raportul si pe Nicusor, sa alimenteze in continuarea masa critica de creiere spalate.
Toate activitatile descrise in raport le-a putut observa direct orice roman cu putina educatie si un pic de inteligenta.
S – au activat vuvuzelele rusesti. Inseamna ca este adevarat ce se spune in el.
Efectiv ieri Putolf le ia apararea public cozilor lui de topor. Suveranistii: Unde sunt dovezileeee?!?!? 🤣🤣🤣
Așa de mulți intelectuali pe aici , nimeni nu își pune întrebarea din ce bani trăiește Georgescu , când el este șomer de ani de zile …pm, și nevasta lui dar ținând cont de înaltul grad de școlarizare și botanism tipic ,ne punem semne de întrebare? , oricum am lovi mingea fiecare are dreptate în felul lui ca așa suntem noi , buni la toate și nimica , oare nu putem merge pe stradă fără să ne dam Cu oarerae despre unul despre altul
Iar acum, propagandiștii vor urla în continuare că nu există nicio declarație oficială în acest sens!!!
Astea sunt abureli marca Dănuț dan.
Mai concret: ce inseamana mecanism, sit-uri clone ale unor sit-uri respectabile? Cu nume și prenume ce a făcut Georgescu? Faptele, cum a pus Georgescu în pericol siguranță tarii? Sa ne explice in pași simpli cum a s-au petrecut aceste fapte reprobabile. Pentru ca din ce prezintă dl.presedinte omul simplu nu înțelege nimic, ba chiar te duce cu gândul ca aceasta prezentare este o noua încercare de a musamaliza alegerile. Vrem o explicație clara a faptelor pe înțelesul omului simplu.
Macron si Ursula sigur sunt de acord, chiar daca nu are valoare juridica. Chiar toti confundam un raport/rechizitoriu cu o hotarare judecatoreasca definitiva ?! Consilierii lui Nicusor sunt dupa chipul si asemanarea lui.