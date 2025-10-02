Raportul Parchetului în cazul Georgescu, la Copenhaga. Reacția liderilor europeni (Video)

Raportul Parchetului în cazul Georgescu a fost prezentat la Copenhaga, unde președintele Nicușor Dan participă la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

După reuniune, președintele a făcut mai multe declarații.

Șeful statului a atras atenția asupra pericolului reprezentat de drone, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare și a prezentat „raportul Georgescu”.

Președintele Dan a vorbit despre cum Rusia a influențat anularea alegerilor din România, dar și despre colaborarea cu Ucraina pentru tehnologii militare, despre activele rusești și planul de înzestrare militară al României.

Înaintea plecării la reuniune, președintele declarase că va prezenta liderilor europeni raportul Parchetului General privind influenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din România din 2024.

Întrebat despre raportul pe cazul Georgescu și reacțiile liderilor europeni, Nicușor Dan a spus: „Mulți mi-au cerut o copie”.

”Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes. Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care foarte pe scurt înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne și parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută din Rusia și ele trimit la așa zise site-uri de știri și apoi la clone ale unor site-uri respectabile. Comisia și-a propus ca până la finalul anului să propună un așa-numit scut diplomatic. În săptămâni următoare vor vedea ce înseamnă efectiv”, a spus președintele.

Întrebat despre măsurile la nivel european pentru combaterea dezinformării, Nicușor Dan a afirmat că sunt încă multe aspecte de îmbunătățit.

„Există o cooperare a instituțiilor care, în cazuri de dezinformare, dau conținutul jos, dar mai avem de lucru”, a spus el. Legat de combaterea evaziunii fiscale, șeful statului a reamintit că subiectul a fost discutat atât în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și cu Ministerul de Finanțe. „Am discutat în CSAT de la sfârșitul lunii iunie, dar acum două săptămâni am discutat și cu ministrul de Finanțe. Există un produs informatic românesc care a permis să se detecteze niște firme fantomă care ajutau la decontarea unui TVA care nu exista. Vom face o comunicare publică, pentru că suntem în procesul de digitalizare a acestui fenomen”, a explicat Nicușor Dan.

