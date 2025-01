Războiul pe care China și SUA nu-și permit să-l piardă

Bursele americane au fost zguduite de știrea că programul de inteligență artificială al companiei chineze DeepSeek este cel mai căutat de către deținătorii de telefoane Apple. Deep Seek, spun dezvoltatorii săi, a costat doar 6 milioane de dolari (nu sute de milioane de dolari, ca în cazul rivalilor din SUA, în primul rând ChatGPT) și că la dezvoltarea sa au participat nu mai mult de 200 de oameni.

DeepSeek provoacă îngrijorare în SUA, unde președintele Donald Trump a anunțat investiții de sute de miliarde de dolari pentru a se asigura că SUA vor câștiga echivalentul din secolul 21 al cursei spațiale din secolul 20. Pentru cei mai sceptici, cursa aceasta pare deja pierdută de Statele Unite. Pierdut pare și pariul președintelui Joe Biden că interdicțiile de a exporta în China tehnologiile celor mai avansate cipuri americane vor contribui decisiv la victoria SUA în războiul tehnologic.

SUA nu au pierdut cursa pentru inteligența artificială. Modelul de inteligență artificială folosit de DeepSeek este la fel de inteligent ca și cel folosit de OpenAI din Stale Unite, arată un articol publicat de The Spectator. Dezvoltatorii din China nu au făcut o mare descoperire, ci au un progres ingineresc în domeniul inteligenței artificiale. DeepSeek nu este o victorie majoră, ci este încă un pas în cursa pentru o inteligență artificială care să poată depăși inteligența umană în domeniile economice importante. Apoi, unii analiști americani au sugerat deja că prețul scăzut al dezvoltării DeepSeek comunicat de China este fals și, în plus, că la dezvoltarea programului ar fi fost folosite cipuri americane la care China nu ar fi trebuit să aibă acces, dacă ar fi fost respectate interdicțiile în vigoare. Prin urmare, ascensiunea DeepSeek nu este neapărat corespondentul Sputnikului sovietic în cursa spațială din secolul trecut, ci mai degrabă o potemkinadă.

Investitorul american Ray Dalio spune că SUA și China sunt într-un război tehnologic și al inteligenței artificiale, un război a cărui miză este mult mai importantă decât profiturile. ”Este un război pe care niciuna dintre aceste țări nu-și permite să-l piardă, pentru că este mai important decât profiturile. Chinezii mizează pe cipuri ieftine încorporate în produse. Veți vedea și robotica din China. Sunt incredibili de buni la reducerea costurilor de producție. Produc 33% din bunurile din lume, mai mult decât SUA, Germania și Japonia luate împreună. Si vom mai vedea multe aplicații din China. Sunt buni al asta. Cred că sunt cu puțin în urma SUA în ce privește cipurile, dar sunt înaintea SUA la capitolul aplicații”, a spus Ray Dalio.

După lovitura DeepSeek, plecând de la premisa că orice pas înainte făcut de China se bazează pe tehnologia americană a semiconductoarelor, SUA ar putea recurge la noi sancțiuni. Accesul la piața americană și la produsele americane sensibile va fi oferit preferențial, doar acelor state care vor pune umărul la atingerea obiectivelor geopolitice ale noii administrații Trump. Metodele americane de constrângere ar viza securitatea, SUA urmând să arate limpede că un stat nu poate sta sub umbrela apărării americane în vreme ce aplica politici comerciale care nu se aliniază cu interesele americane.

O altă orientare se opune sancțiunilor, pornind de la ideea că elitele occidentale din domeniul relațiilor internaționale sunt analfabete în chestiuni economice și financiare, supraestimând efectul sancțiunilor și plecând de la premisa că China se bazează exclusiv pe înalta tehnologie americană. Ceea ce a realizat compania chineza DeepSeek, creată în urmă cu mai puțin de doi ani, demonstrează cât de păguboasă este politica sancțiunilor. Cu cât sancțiunile sunt aplicate mai mult timp, cu atât țara sancționata va găsi căi mai eficiente pentru a le ocoli și chiar pentru a obține produse mai competitive.

”Vestul are niște avantaje moștenite, pentru care are drept de proprietate intelectuală. Însă evoluția industriei auto arată că aceste avantaje pot înceta brusc să mai existe. Același lucru se poate întâmpla și în producția cipurilor. Cu talent, bani și resurse naturale, de ce nu ar putea o țară să reușească? De la începutul noului mileniu, Beijingul s-a axat pe știință, matematică, tehnologie și inginerie. Universitățile americane și britanice sunt foarte căutate de studenții chinezi. Iar China are propriile universități bine cotate în aceste domenii”, scrie Wolfgang Munchau, pentru UnHerd.

”Sancțiunile nu doar că nu-și ating obiectivul, ci sunt contraproductive. DeepSeek este un produs al regimului sancțiunilor menite să împiedice dezvoltarea inteligentei artificiale in China. În plus, DeepSeek a găsit o cale mult mai eficienta și mai ieftină decât calea americană. Trebuie să fim preocupați de efectele neintenționate ale sancțiunilor, care provoacă cutremure economice în țările occidentale prinse nepregătite. Sancțiunile impuse Rusiei au fost un factor al dezindustrializării Germaniei și al ascensiunii Alternativei pentru Germania.

Poate cel mai dezastruos efect politic al sancțiunilor este crearea alianței anti-occidentale dintre Rusia și China. America și Europa trebuie să gestioneze acum o lume multipolară, în care influența globală nu mai este monopolul vechilor puteri. Se pare că jocul s-a sfârșit”, mai scrie Munchau.