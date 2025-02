Regizorul nominalizat la Oscar care a pictat cu Modigliani, Picasso, Giacometti

La 26 februarie se împlinesc 125 de al de la nașterea regizorului american de film de origine română Jean Negulesco (Ioan Negulescu după starea civilă) fiind primul român care a avut Hollywood-ul la picioare şi singurul regizor autohton nominalizat la premiile Oscar.

De formație pictor, a lucrat la Paris (1918-1929) pe lângă Modigliani, Picasso, Giacometti ş.a s-a stabilit ulterior în America, a devenit un celebru colecţionar de artă, ca regizor, a realizat, la Hollywood, numeroase melodrame şi comedii sentimentale; membru de onoare din străinătate al Academiei Române (1992.Unele surse indică naşterea la 29 februarie1900.

A realizat filme cu Cary Grant, Marilyn Monroe, Gary Cooper, Greta Garbo, Sophia Loren, Maurice Chevalier, Angie Dickinson, Fred Astaire, Lauren Bacall sau Joan Crawford.

Jean Negulesco (Ioan Negulescu după numele de la starea civilă, n. Craiova – d. 18 iulie 1993, Marbella din Spania) a fost un pictor, regizor de film, scenarist şi producător de film originar din România.Talentul pentru artă se arată timpuriu, când tânărul Jean Negulescu, cercetaş voluntar în rândurile Crucii Roşii în timpul Primului Război Mondial, schiţează un portret al lui George Enescu. Jean Negulescu se hotărăşte să devină pictor atunci când maestrul George Enescu, căruia i-a plăcut desenul, îl cumpără cu un preţ ridicat.Cu toate că începuse să ia lecţii de pictură la Bucureşti, tatăl său îl trimite la Paris să studieze economia şi artele. Pentru o vreme frecventează cursurile „Academiei Julian”, neglijând însă total ştiinţele economice, şi, în consecinţă, nu mai primeşte bani de acasă. Pentru a-şi asigura existenţa în capitala Franţei, munceşte seara în restaurante, spălând vasele, în timp ce ziua, copiază operele marilor maeştri în muzee, cópii pe care le vinde ieftin. În acest timp, se împrieteneşte cu unii din artiştii avangardei pariziene precum Brâncuşi, Modigliani, Pascin, Soutine şi alţii. De asemenea, frecventează cercul dadaiştilor în frunte cu Tristan Tzara, şi el originar din România, care exercită o puternică influenţă asupra picturii sale. În mijlocul anilor douăzeci, se mută în sudul Franţei, unde zugrăveşte peisajele Rivierei.

Jean Negulesco a devenit celebru după ce a regizat „How To Marry a Millionaire” (1953), care a adus unul dintre cele mai puternice trio-uri feminine de pe marile ecrane la acea vreme: Marilyn Monroe,

Cineastul era cunoscut în acea perioada si ca un mare playboy, după ce fusese în atenția tabloidelor cu aventura pe care a avut-o cu Maryrlin Monroe. Despre aceasta, celebrul regizor obişnuia să spună: “Este visul împlinit al oricărui bărbat din lume. Este femeia cu care visezi şi trebuie să-ţi înşeli nevasta!”.

În 1927 se mută la New York pentru că se căsătoreşte cu o americancă.

După ce divorţează şi se mută în California, începe să lucreze ca scenarist şi asistent de regie la Hollywood. Angajat apoi pentru trei ani la Paramount Pictures, este mai întâi scenarist colaborator şi apoi regizor.

Primul lungmetraj apare în 1941 şi este intitulat „Singapore Woman“. Succesele încep să se ţină lanţ, odată cu „The Mask of Dimetrios“: „Jonny Belinda“ (1948), pentru care Jane Wyman a fost răsplătită cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, „Three Came Home” (1950) cu Claudette Colbert şi „Daddy Long Legs”(1954) cu Fred Astaire.

Intră apoi în studiourile „20th Century Fox“, unde continuă să lucreze până în anul 1970, când realizează ultimele sale filme, „Hello-Good-Bye“ şi „The Invincible Six“.

Felul său de a lucra l-a impresionat pe Benjamin Glaser, care-l angajează la studiourile „Paramount Pictures” pentru trei ani, întâi ca scenarist colaborator, apoi ca director adjunct şi în sfârşit ca regizor. Regizează primul film de lung metraj, „Singapore Woman” („Femeia din Singapore”) pentru studiourile „Warner Brothers” în 1941, dar abia trei ani mai târziu, în 1944, înregistrează un succes remarcabil cu filmul „The Mask of Dimetrios” („Masca lui Dimitrios”), bazat pe subiectul unui roman de Eric Ambler.

În 1948, filmul „Johnny Belinda” are un succes extraordinar, interpreta principală, Jane Wyman primind premiul Oscar ca cea mai bună actriţă. Urmează drama „Three Came Home” („Trei se întorc acasă”, 1950) bazat pe un fapt real din timpul războiului, cu Claudette Colbert, comedia „How to Marry a Millionaire” (Cum să te căsătoreşti cu un milionar) cu Marilyn Monroe, primul film pe ecran lat (Cinemascop), apoi în acelaşi sistem de ecran lat filmul „Daddy Long Legs” (1954) cu Fred Astaire. Jean Negulesco intră în studiourile „20th Century-Fox”, unde continuă să lucreze până în anul 1970, când realizează ultimele sale filme, „Hello-Good-bye” şi „The Invincible Six” („Cei şase invincibili”). Jean Negulesco a fost membru al „Academy of Motion Picture” şi a fost distins cu „Silver Tray” de către „International Executive Service Corporation” şi cu „The Laurel Award”pentru întreaga sa producţie regizorală. A fost membru de onoare în „American-Romanian Academy of Arts and Sciences” şi în anul 1983 i s-a decernat Diploma de Onoare a Academiei.

În 1984 şi-a publicat memoriile sub titlul „Things I Did and Things I Think I Did” („Lucruri pe care le-am făcut şi lucruri pe care cred că le-am făcut”).

Jean Negulesco ean Negulesc s-a stins din viaţă pe 18 iulie 1993, în Marbella, Spania, după o carieră care a numărat aproape 60 de filme. A murit în urma unui atac cardiac.

