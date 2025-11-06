Rețea amplă de fraudă SGR. Prejudiciu: peste un milion de lei

Șmecheria românească în acțiune. Ca să mai facă rost de un ban, trei persoane au fraudat echipamentelor automate de colectare a ambalajelor.

De Bianca Dumbraveanu
În urma perchezițiilor făcute în Strehaia, București și județele Mehedinți și Ilfov anchetatorii au ridicat probe care arată că grupul ar fi fraudat sistemul cu peste un milion de lei, folosind documente contabile false și simulând activități comerciale în supermarketuri dotate cu echipamente SGR.

Monidicarea echipamentelor și obținerea ilegală a banilor

Potrivit Poliției Române, doi bărbați de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi construit un grup infracțional organizat.  Scopul era de a obține ilegal garanțiile și tarifele de gestionare aferente ambalajelor reciclate.

„În calitate de reprezentanți a două societăți ar fi indus în eroare o societate de colectare ambalaje, în urma încheierii și derulării contractelor de prestări servicii de colectare a ambalajelor în cadrul Sistemului de Garanție Returnare”, se arată în comunicat.

Simularea activității comerciale

Anchetatorii susțin că membrii rețelei ar fi simulat activitatea de comerț prin intermediul a două unități mari de alimentație publică dotate cu echipamente SGR. După semnarea contractelor, aceștia ar fi modificat dispozitivele care compactau ambalajele, permițând reintroducerea succesivă a acestora. Astfel, au obținut garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.

Totodată, grupul ar fi întocmit documente contabile false pentru a reflecta operațiuni fictive, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale.

Perchezițiile, realizate în cadrul Operațiunii „JUPITER” sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au vizat două societăți comerciale și domiciliile presupușilor infractori.

Ancheta continuă la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din București și Ilfov.

1 comentariu

  1. Au găsit hoții, oameni buni! Apropo, am înțeles de la radio că acest program de sclavie pe baza de înșelătorii numit voluntariat, se sfârșește, se închide în 2026! Cum rămâne cu încasarea cetățenilor pentru pet-uri și orice ilegal încasează de la cetățean, obligandu-l sa își recupereze banii pe ceea ce nu consuma(bidon plastic și sticle)?

    Răspunde

