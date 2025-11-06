Monidicarea echipamentelor și obținerea ilegală a banilor

Potrivit Poliției Române, doi bărbați de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani, din Strehaia, ar fi construit un grup infracțional organizat. Scopul era de a obține ilegal garanțiile și tarifele de gestionare aferente ambalajelor reciclate.

„În calitate de reprezentanți a două societăți ar fi indus în eroare o societate de colectare ambalaje, în urma încheierii și derulării contractelor de prestări servicii de colectare a ambalajelor în cadrul Sistemului de Garanție Returnare”, se arată în comunicat.

Simularea activității comerciale

Anchetatorii susțin că membrii rețelei ar fi simulat activitatea de comerț prin intermediul a două unități mari de alimentație publică dotate cu echipamente SGR. După semnarea contractelor, aceștia ar fi modificat dispozitivele care compactau ambalajele, permițând reintroducerea succesivă a acestora. Astfel, au obținut garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de 1.097.293 de lei.

Totodată, grupul ar fi întocmit documente contabile false pentru a reflecta operațiuni fictive, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale.

Perchezițiile, realizate în cadrul Operațiunii „JUPITER” sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au vizat două societăți comerciale și domiciliile presupușilor infractori.

Ancheta continuă la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din București și Ilfov.