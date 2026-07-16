Acuzații grave

Membrii grupării sunt cercetați pentru infracțiuni deosebit de grave, printre care șantaj, camătă și tentativă de omor calificat.

Anchetatorii spun că aceștia ofereau împrumuturi cu dobânzi ilegale, forțând victimele să garanteze cu imobile și autoturisme de lux.

Pentru recuperarea sumelor, suspecții recurgeau la agresiuni fizice și șantaj emoțional. Totodată, doi dintre membrii grupului au determinat două tinere, folosind metoda ”loverboy”, să se prostitueze în Elveţia şi Austria, potrivit DIICOT.

29 de mandate de percheziţie

Procurori din Structura Centrală a direcţiei şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române au pus în aplicare 29 de mandate de percheziţie, în judeţele Brăila şi Galaţi, inclusiv la o unitate de penitenciar, arată Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Cauză vizează constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, complicitate la tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, instigare la favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Potrivit sursei citate, cercetările efectuate arată că, începând din 2021, în municipiul Brăila, trei suspecţi au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi 20 de suspecţi.

Acțiune coordonată

Toţi au acționat în mod coordonat, sub autoritatea unui lider, un bărbat în vârstă de 50 de ani.

„(…)din 2021 şi până în prezent (iulie 2026), membrii grupării au acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale comune şi sub coordonarea liderului, au exercitat acte de violenţă împotriva mai multor persoane, săvârşind infracţiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum şi infracţiuni de tulburare a ordinii şi liniştii publice, pentru menţinerea şi consolidarea supremaţiei grupării în zona de influenţă, intimidarea persoanelor percepute ca adversare şi conservarea reputaţiei violente a grupului în mediul infracţional local.

Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvenţa loviturilor aplicate şi zonele anatomice vizate, acţiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voinţa acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate şi reacţiile persoanelor vătămate”, precizează sursa citată.

Dobânzi și garanții imobiliare

Liderul grupului a acordat împrumuturi băneşti unor persoane fizice, stabilind şi primind în mod nelegal dobânzi săptămânale, lunare sau per „termen” și garanții imobiliare sau bunuri, mai arată sursa citată.

„În acest context a exercitat acte de intimidare şi presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat şi dobânzile aferente. Totodată, şi alţi membri ai grupării de criminalitate organizată, individual sau împreună cu alţi suspecţi, neafiliaţi, au oferit, în aceeaşi modalitate, împrumuturi băneşti, cu dobândă, fără a fi autorizaţi”, arată DIICOT.

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Liderul grupului a vrut să ascundă originea ilicită a sumelor şi bunurilor obţinute din infracţiuni, spun procurorii, astfel că, din 2021 şi până în prezent, acesta a efectuat tranzacţii financiare pe numele unor membri ai familiei sale.

Probele administrate au mai arătat că membrii grupării luau legătura cu persoanele vătămate pentru ca acestea să nu facă plângere, în scopul zădărnicirii sau îngreunării urmăririi penale.

Investigaţiile au mai arătat și că doi dintre acuzați, folosind metoda „loverboy”, au determinat două victime, iniţial prin acte de manipulare emoţională apoi prin constrângere psihică să se prostitueze în Elveţiei, respectiv Austria, în folosul lor material.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acţiunea beneficiază de sprijinul specialiştilor criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale, Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, Serviciului Criminalistic şi Serviciului Poliţie canină din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi specialiştilor Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.