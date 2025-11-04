Retragerea americanilor. Șeful NATO se întâlnește cu Nicușor Dan

Discuția de la Palatul Cotroceni dintre cei doi lideri va include mai multe aspecte. „Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare”, se explică în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Șeful NATO vine pentru prima oară în România de la începerea mandatului de lider al Alianței. Acesta va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum. Evenimentul este „destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.” Și președintele Nicușor Dan va participa la Forum joi.

Vizita vine la doar o săptămână după ce Administrația Trump a decis retragerea unei brigăzi militare din România, fără a o înlocui. Atunci, Departamentul de Război al SUA dădea asigurări că mișcarea „nu este un semnal al reducerii angajamentului față de NATO”. Întrebările legate de militarii americani din România își pot afla răspunsul nu neapărat de la Mark Rutte, ci de la evenimentul NATO pentru care acesta vine la București.

