Competiție de excepție pentru Mihaela Cambei la Mondialele de Haltere din Norvegia! Sportiva a obținut trei medalii, una de aur și două de argint, la concursul desfășurat la Forde:

Aur la smuls – 94 kg ridicate spectaculos;
Argint la aruncat – 114 kg la ultima încercare;
Argint la total – 208 kg.
Cambei a dominat proba de smuls, depășind adversare puternice, iar la aruncat a demonstrat forță și stăpânire de sine. În clasamentul final la total, aurul a mers la nord-coreeanca Kang Hyon Gyong (214 kg), dar Cambei a rămas pe podium cu un parcurs excelent.
  2. Halterele si boxul, sporturi pe care eu le-as interzice femeilor. Nu au nimic comun cu feminitatea. O fi egalitate intre sexe, dar nu chiar la orice……[R…]

