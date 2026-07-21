Rezultate Definitivat 2026. Peste 70% dintre profesori au promovat examenul de Definitivat, înainte de contestații

Creștere a ratei de succes și statistici oficiale

Înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, rata de promovare la nivel național se situează la 70,94%, reprezentând o îmbunătățire vizibilă față de procentul de 65,36% înregistrat în 2025. Concret, în virtutea acestor rezultate inițiale, 6.345 de cadre didactice au reușit să promoveze examenul. Prin această reușită, profesorii obțin definitivarea în învățământ, depășesc statutul de debutant și dobândesc dreptul deplin de practică în sistemul preuniversitar. Dintre candidații declarați admiși, 40 au excelat și au obținut media maximă 10, în timp ce un număr de 417 profesori s-au situat pe segmentul notelor cuprinse între 9,50 și 9,99. La polul opus al performanței, 463 de candidați au primit note sub pragul de 5.

La proba scrisă, care a fost organizată în 42 de centre la nivel național (câte un centru pentru fiecare județ și Municipiul București), s-au prezentat 9.269 de candidați, reprezentând un procent foarte ridicat de 96,4% din totalul celor 9.615 profesori cu drept de participare. În timpul desfășurării probei, 318 candidați (3,43%) au decis să se retragă din săli, trei candidați au fost eliminați direct pentru tentative de fraudă, iar lucrările altor nouă candidați au fost anulate ulterior în centrele de evaluare, pe motiv că nu au respectat prevederile metodologice privind redactarea și au folosit semne distinctive. Astfel, au intrat în procesul final de corectare 8.948 de lucrări.

Cum se calculează media și condițiile de participare

Pentru a promova acest examen extrem de important pentru profesori, un candidat trebuie să obțină minimum media 8. Această medie nu se bazează exclusiv pe proba scrisă. Nota de la lucrarea scrisă are o pondere de 70% în media de promovare, însă ea face parte dintr-o medie ponderată.

Conform metodologiei Ministerului Educației, au avut dreptul să susțină proba teoretică doar acei candidați care au îndeplinit anterior o serie de criterii cumulative eliminatorii. Aceștia trebuiau să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an la catedră, să fi obținut calificativul anual „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul școlar în curs și să fi obținut cel puțin media 8 la cele două inspecții speciale la clasă și la evaluarea portofoliului profesional (cu condiția ca niciuna dintre notele la aceste probe practice să nu fie mai mică de 7).

Depunerea contestațiilor și calendarul rezultatelor finale

Cadrele didactice care consideră că lucrările lor au fost subevaluate au posibilitatea de a cere recorectarea prin depunerea de contestații la centrele de examen unde au susținut proba. Aceste solicitări pot fi înregistrate fizic marți, până la ora 20:00, și miercuri, până la ora 12:00. De asemenea, pentru a facilita procesul, contestațiile pot fi transmise și online, utilizând adresele de poștă electronică afișate de centrele de examen în ziua testării, după cum notează Agerpress.

Rezultatele finale, stabilite după reevaluarea atentă a lucrărilor contestate, vor fi publicate pe data de 27 iulie, atât la avizierele centrelor județene, cât și pe portalul web dedicat examenului de definitivat. Etapa care încheie oficial acest proces este validarea rezultatelor prin ordin de ministru, procedură administrativă programată să se desfășoare în perioada 30 iulie – 18 august.

Rezultatele la examenul de definitivare în învățământ pot fi văzute aici.

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