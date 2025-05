Robot umanoid scăpat de sub control într-o fabrică (video)

Un clip filmat într-o fabrică din China a devenit viral pe rețelele sociale. În imagini apare un robot umanoid care devine brusc agresiv și pare că încearcă să scape din lanțurile în care era prins.

Unul dintre angajați a reuşit să-l readucă în cele din urmă sub comtrol. Situația ar fi fost generată de o eroare de cod.

China robot is already starting to rebel. pic.twitter.com/i0Gj3ZFMKL

— Mr. Olympian 🏋🏽 (@asianoppar) May 2, 2025