Românii se dau în vânt după primul muzeu 3D

Primul muzeu 3D din România a atras circa 6.000 de vizitatori în primele trei luni din 2025 dintre care mulți au fost străini.

În mod interesant, muzeul Velonova Mirage a reprezentat o destinație de petrecere a timpului liber nu doar pentru români, ci și, tot mai mult, pentru străini. În luna martie, spre exemplu, ponderea acestora din urmă a ajuns la 17-19% din totalul vizitatorilor.

„Anul acesta ne-am bucurat de o activitate intensă la Velonova Mirage, fapt ce credem că reprezintă o confirmare a viabilității conceptului care stă la baza acestui proiect, unic pe piața din România. (…)O tendință pe care am observat-o în ultima vreme a fost nu doar creșterea numărului de clienți din afara Bucureștiului, ci și influxul tot mai mare de vizitatori străini, în bună parte europeni – venind în România, aceștia sunt interesați, în mod firesc, de tot felul de experiențe inedite”, afirmă Cătălin Neacșu, directorul General Velonova Mirage.

Pentru lunile aprilie și mai, proprietarii Velonova Mirage se așteaptă ca numărul de vizitatori ai muzeului din zona centrală a Capitalei să se mențină la un nivel similar celui înregistrat în perioada ianuarie-martie. În timpul sezonului estival, însă, aceștia estimează o creștere semnificativă a traficului „cu atât mai mult cu cât până la vară mai avem câteva îmbunătățiri în plan, ce vor face ca experiențele oferite în cadrul muzeului să fie și mai interactive”, mai precizează reprezentanții muzeului.

Velonova Mirage reprezintă o destinație inedită de petrecere a timpului liber, având un deosebit potențial recreativ, dar și educativ. La începutul acestui an, proprietarii au investit 80.000 de euro în extinderea muzeului 3D, sumă care se adaugă investiției inițiale, de peste 100.000 de euro. Muzeul are acum o suprafață vizitabilă de 600 de metri pătrați, iar fiecare cameră amenajată pentru vizitatori are o tematică diferită, oferind oportunități de fotografiere spectaculoase.