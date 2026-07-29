Studenții cazați în căminul Grozăvești B al Universității din București reclamă prezența rozătoarelor la etajul cinci. Primele avertismente au apărut pe 19 iulie, iar problema a fost trecută în caietul de sesizări. Zece zile mai târziu, o studentă a anunțat că un alt șoarece a intrat în baia fetelor.

Primele mesaje au fost trimise duminică, 19 iulie, pe un grup de WhatsApp al studenților din cămin. Tinerii spuneau că au văzut șobolani în bucătăria de la etajul cinci. În mesajele distribuite pe grup, studenții le cereau colegilor să arunce gunoiul pe tub și să închidă ușa din zona destinată deșeurilor. Aceștia îi avertizau să nu lase resturi de mâncare în spațiile comune.

Existența gândacilor era menționată în aceeași conversație, problemă despre care Cotidianul a mai scris în trecut. Câteva ore mai târziu, o altă rozătoare a fost semnalată în baia de la același etaj. Un student a anunțat că a văzut animalul trecând dinspre lift către baia fetelor.

Studenții au trecut problema în caietul de sesizări

În aceeași zi, un tânăr a reclamat în scris prezența rozătoarelor la etajul cinci în registrul de sesizări. Studenții sperau ca administrația să intervină, iar problema să fie rezolvată. La două zile după primele sesizări, pe 21 iulie, administratorul căminului a anunțat pe grupul studenților că intră în concediu.

Mesajele apărute miercuri, 29 iulie, arată însă că șoarecii nu au dispărut. O studentă a scris pe un alt grup al căminului, în care se află și administratorul, că o rozătoare intrase în baia fetelor.

„Când ieșim din camere să ne uităm pe jos ca să nu intre pe lângă noi”, a spus aceasta pentru Cotidianul.

Deratizările nu au făcut să dispară problemele

În cămine sunt realizate periodic acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Cu toate acestea, studenții continuă să semnaleze gândaci, mizerie, ploșnițe și, mai nou, rozătoare. Cazul din Grozăvești B nu este singura problemă reclamată în căminele Universității din București. Cotidianul a scris anterior despre camere murdare, igrasie, mobilier degradat și insecte care apar în spațiile comune sau în apropierea alimentelor.

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Într-un episod al Podcasturilor Cotidianul dedicat vieții la cămin, am vorbit cu o studentă despre condițiile găsite în căminele UniBuc.



Studenții au semnalat și cazuri de ploșnițe. O tânără ar fi fost mutată dintr-o cameră cu ploșnițe într-o altă cameră care avea aceeași problemă.

De la mizerie și insecte la probleme de siguranță

Condițiile de igienă nu sunt singurele nemulțumiri ale studenților. Cotidianul a relatat și despre furturi, lipsa intimității și incidente care au pus în pericol siguranța tinerelor. Mai multe studente au spus că au fost fotografiate în timp ce se aflau la duș. Din această cauză, unele dintre ele au început să meargă împreună la baie, pentru a se supraveghea reciproc. Studenții au încercat să strângă semnături pentru montarea unor camere de supraveghere în apropierea intrărilor în băi. Demersul nu a dus însă la măsurile cerute.

Metodologia de cazare a Universității din București prevede că studenții au dreptul la „condiții bune de viață și igienă”. Ei pot cere și mutarea temporară într-un alt cămin, dacă spațiul în care locuiesc nu asigură aceste condiții. Relatările studenților arată însă că regulile de pe hârtie nu se reflectă întotdeauna în realitatea din cămine.

La etajul cinci al căminului Grozăvești B, tinerii au ajuns să se avertizeze între ei atunci când văd o rozătoare. După sesizarea făcută pe 19 iulie, studenții încă semnalează prezența rozătoarelor.

Capitala, infestată cu rozătoare

Problema rozătoarelor nu este semnalată doar în cămine. În ultimele zile, șobolani au fost văzuți în mai multe zone din București, iar în cartierul Sebastian un locuitor a filmat mai multe rozătoare moarte lângă un bloc.

Primăria Capitalei a anunțat că aproximativ 140.000 de cutii cu raticid sunt amplasate în oraș și că tratamentele de deratizare continuă. Municipalitatea avertizează însă că intervențiile nu pot rezolva singure problema, cât timp șobolanii găsesc hrană în gunoaie, resturi alimentare și în jurul clădirilor abandonate.

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