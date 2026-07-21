Salariile primarilor cresc și cu 58%. Cât vor încasa anual până la maximul din 2031

Salariile primarilor din noua lege a salarizării unitare, discutată de partide sub medierea Palatului Cotroceni, vor crește etapizat. Noua grilă prevede majorări de până la 58% pentru unii edili. În schimb, pentru primarii de UAT-uri mici, creșterile vor fi de ordinul câtorva sute de lei.

Salariul primarului Capitalei crește cu 28% față de prezent

2026/2027 – coeficient 6,01 – 24.641 lei brut

brut 2028 – coeficient 6,13 – 25.133 lei brut

brut 2029 – coeficient 6,26 – 25.666 lei brut

brut 2030 – coeficient 6,38 – 26.158 le i brut

i brut 2031 – coeficient 6,50 – 26.650 lei brut

În prezent, edilul general încasează o leafă de 20.800 de lei brut lunar. Per total, primarul Capitalei va încasa în 2031 cu aproape 6.000 de lei mai mult.

Salariile primarilor de municipii reședință de județ cresc cu 58%

Președinții de Consilii Județene (CJ) vor avea același salariu ca primarii municipiilor reședință de județ, primarii sectoarelor Capitalei și viceprimarul Capitalei.

2026/2027 – coeficient 5,44 – 22.304 lei brut

brut 2028 – coeficient 5,58 – 22.878 lei brut

brut 2029 – coeficient 5,72 – 23.452 lei brut

brut 2030 – coeficient 5,86 – 24.026 lei brut

brut 2031 – coeficient 6,00 – 24.600 lei brut

În prezent, salariul unui șef de CJ este de 18.720 de lei brut lunar. Creșterea va fi în 2031 de până la 6.000 de lei brut.

Creșterea va fi mai mare la primarii de municipii. Acum, ei încasează 15.600 de lei brut. În cazul lor, creșterea maximală din 2031 va ajunge la 9.000 de lei brut față de în prezent. Adică aproximativ cu 58% mai mult.

Primarii de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) cu populații cuprinse între 50.001 și 200.000 de locuitori

În ceea ce privește salariile primarilor de UAT-uri între 50.0001 și 200.000 de locuitori, majorările de la an la an nu diferă foarte mult. Coeficienții sunt cuprinși între 4,50 și 4,80, astfel că diferențele variază de câteva sute de lei brut anual.

2026/2027 – coeficient 4,50 – 18.450 lei brut

brut 2028 – coeficient 4,57 – 18.737 lei brut

lei brut 2029 – coeficient 4,65 – 19.065 lei brut

brut 2030 – coeficient 4,72 – 19.352 lei brut

brut 2031 – coeficient 4,80 – 19.680 lei brut

Primarii UAT-urilor între 10.001 și 50.000 de locuitori

2026/2027 – coeficient 3,86 – 15.826 lei brut

brut 2028 – coeficient 4,02 – 16.482 lei brut

brut 2029 – coeficient 4,18 – 17.138 lei brut

brut 2030 – coeficient 4,34 – 17.794 lei brut

brut 2031 – coeficient 4,50 – 18.450 lei brut

Primarii UAT-urilor până în 10.000 de locuitori

2026/2027 – coeficient 3,30 – 13.530 lei brut

brut 2028 – coeficient 3,56 – 14.596 lei brut

brut 2029 – coeficient 3,83 – 15.703 lei brut

brut 2030 – coeficient 4,09 – 16.769 lei brut

brut 2031 – coeficient 4,35 – 17.835 lei brut