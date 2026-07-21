Salariile primarilor cresc și cu 58%. Cât vor încasa anual până la maximul din 2031

Cea mai mare creștere va fi în cazul primarilor de municipii, ale căror salarii vor urca de la 15.600 de lei brut în prezent la 24.600 de lei brut în 2031.

Rareș Mereuță - senior editor
Salariile primarilor cresc și cu 58%. Cât vor încasa anual până la maximul din 2031

Sursa FOTO: Facebook/ Asociația Municipiilor din România (AMR)

Cea mai mare creștere va fi în cazul primarilor de municipii, ale căror salarii vor urca de la 15.600 de lei brut în prezent la 24.600 de lei brut în 2031.

Edilii de municipii, orașe și comune vor trece și ei pe grila de salarizare etapizată pe cinci ani. Minimul creșterii salariului va fi din 2026/2027 până la maximul din 2031. Cea mai mare leafă va fi încasată de primarul general al Capitalei, la fel ca în proiectele anterioare ale legii salarizării unitare. De asemenea, șefii locali care vor gestiona proiecte cu fonduri europene vor primi un spor de pâna la 40% din indemnizația lunară.

Salariile primarilor din noua lege a salarizării unitare, discutată de partide sub medierea Palatului Cotroceni, vor crește etapizat. Noua grilă prevede majorări de până la 58% pentru unii edili. În schimb, pentru primarii de UAT-uri mici, creșterile vor fi de ordinul câtorva sute de lei.

Salariul primarului Capitalei crește cu 28% față de prezent

  • 2026/2027 – coeficient 6,01 – 24.641 lei brut
  • 2028 – coeficient 6,13 – 25.133 lei brut
  • 2029 – coeficient 6,26 – 25.666 lei brut
  • 2030 – coeficient 6,38 – 26.158 lei brut
  • 2031 – coeficient 6,50 – 26.650 lei brut

În prezent, edilul general încasează o leafă de 20.800 de lei brut lunar. Per total, primarul Capitalei va încasa în 2031 cu aproape 6.000 de lei mai mult.

Salariile primarilor de municipii reședință de județ cresc cu 58%

Președinții de Consilii Județene (CJ) vor avea același salariu ca primarii municipiilor reședință de județ, primarii sectoarelor Capitalei și viceprimarul Capitalei.

  • 2026/2027 – coeficient 5,44 – 22.304 lei brut
  • 2028 – coeficient 5,58 – 22.878 lei brut
  • 2029 – coeficient 5,72 – 23.452 lei brut
  • 2030 – coeficient 5,86 – 24.026 lei brut
  • 2031 – coeficient 6,00 – 24.600 lei brut

În prezent, salariul unui șef de CJ este de 18.720 de lei brut lunar. Creșterea va fi în 2031 de până la 6.000 de lei brut.

Creșterea va fi mai mare la primarii de municipii. Acum, ei încasează 15.600 de lei brut. În cazul lor, creșterea maximală din 2031 va ajunge la 9.000 de lei brut față de în prezent. Adică aproximativ cu 58% mai mult.

Primarii de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) cu populații cuprinse între 50.001 și 200.000 de locuitori

În ceea ce privește salariile primarilor de UAT-uri între 50.0001 și 200.000 de locuitori, majorările de la an la an nu diferă foarte mult. Coeficienții sunt cuprinși între 4,50 și 4,80, astfel că diferențele variază de câteva sute de lei brut anual.

  • 2026/2027 – coeficient 4,50 – 18.450 lei brut
  • 2028 – coeficient 4,57 – 18.737 lei brut
  • 2029 – coeficient 4,65 – 19.065 lei brut
  • 2030 – coeficient 4,72 – 19.352 lei brut
  • 2031 – coeficient 4,80 – 19.680 lei brut

Primarii UAT-urilor între 10.001 și 50.000 de locuitori

  • 2026/2027 – coeficient 3,86 – 15.826 lei brut
  • 2028 – coeficient 4,02 – 16.482 lei brut
  • 2029 – coeficient 4,18 – 17.138 lei brut
  • 2030 – coeficient 4,34 – 17.794 lei brut
  • 2031 – coeficient 4,50 – 18.450 lei brut

Primarii UAT-urilor până în 10.000 de locuitori

  • 2026/2027 – coeficient 3,30 – 13.530 lei brut
  • 2028 – coeficient 3,56 – 14.596 lei brut
  • 2029 – coeficient 3,83 – 15.703 lei brut
  • 2030 – coeficient 4,09 – 16.769 lei brut
  • 2031 – coeficient 4,35 – 17.835 lei brut

Politicienii vor încasa și cu 30% în plus pe noua lege a salarizării. Cum arată lefurile demnitarilor pe formula de creștere etapizată

Pe lângă salariile primarilor și ale șefilor de CJ, se mai adaugă un spor de până la 40% pentru proiectele europene

Pe lângă majorările prevăzute în noua grilă de salarizare, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, precum și primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile sau nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile sau nerambursabile pot beneficia de un spor de până la 40% din indemnizația lunară, potrivit art.15 alin. (2) din proiectul legii salarizării.

Acordarea acestui spor se va face în limita bugetului aprobat cu această destinație.

Facsimil din proiectul noii legi a salarizării

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24 comentarii

  1. Stimați români, faceți-vă primari, politicieni, șefi de partide etc. Dar nicidecum SĂ M U N C I Ț pentru România

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  3. le creasca si cu 100% dar sa ii reduca de la 3000, la 300.
    Oticum, vine FMI si se termina cu mana intinsa.

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  4. Jaf si nesimtire marca Bolojan si PNL. Furt si totul trecut la secret. RAPPS a secretizat chirii de 200 ptr apartamente ultra centrale si vinde proprietati cu cca 15.000 Euro

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    1. mai talica, a incercat Bolojan sa arate jaful RAPPS, insa tot ai tai nu l-au lasat!
      Votati dreapta si veti vedea sobolanii din camara.

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      1. a fost se puna mana pe vila de la RAPPS in care a locuit Basescu ca presedinte, saracutul de el fiind singurel doar cu insotitoarea care i-a demolat sotiei caminul….”moral” in casa, moral si in guvern, politica…

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  6. DE CE VA PLANGETI? PUNETIMANA SI MUNCITI, PUTUROSILOR! NUMAI LA MANCARE VA ESTE GANDUL. GUVERNANTII, PARLAMENTARII, PRIMARII AU SI ALTE GRIJI – TREBUIE SA AIBA GRIJA DE NEVESTE SI AMANTE SA AIBA HAINE DE LUX, VACANTE DE LUX, MANCARE DE LUX CA SA NU SE INGRASE. TREBUIE SA AIBA DE COPII, SA-I TRIMITA LA SCOLI STRAINE CA LE PUTE DACA INVATA CU COPILUL TAU! NE MERITAM SOARTA DACA SUNTEM PROSTI. ASA CA….LA MUNCA SI DA BANII BAI CONTRIBUABILULE!

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    1. Sa iei de la gura ucrainenilor si sa dai la primarii nostrii corupti e revoltator! N-au auzit ca razboiul n-are limita? Tine la nesfarsit. Si-atunci mai incet cu resursele Ucrainei!

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      1. Pe zi ce trece mă conving că suveranismul ăsta e un fel de boală psihică. Cred că se blochează creierul.

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  7. Sunt pile la stat care nu știu gramatica de clasa a patra,au școală pe scurtătură și doctorat de pizzerie dar sunt pe cai mari.Alte neamuri sunt angajate fictiv pe la firme de stat de unde sug câte 3țâțe odată iar alții, pe lacorporații, unde colectează șpaga pe stil lobby pentru mânării care sar impozite plătite de săraki.Dacă mai pui și performanțele” și misenrupismul ,o să vezi tot tablou.

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  8. Economia nu creste in cinci ani cu 58%, astfel de mariri de salarii au drept consecinte noi cresteri de taxe si impozite si/sau alte imprumuturi. Cum zicea mai demult Basescu: ‘ omul slab tine in spate statul gras’ .

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  11. este altul…ca atat statul cat si patronii nu dau salarii decente, nu sunt mari salriiile demnitarilor ci sunt foarte mici salariile celorlalti cetateni, cat e salariul mediu in UE si cat in Romania…cati din societate au un venit de 200-300 de euro/luna si cati in UE?

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    1. Diego––
      Aveti perfecta dreptate si eu mi-am exprimat aceiasi opinie ca a D-vs.mai devreme ,dar se pare ca la acest sector de cenzura al ziarului ,exista persoane care intentionat nu afiseaza opiniile noastre .Adevarul poate ii supara ,saracutii de ei !

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  13. Care reforma?!! Daca aveam doar 10-12 regiuni si nu 41, doar prefecturi si 1/2 din comune, 11- 12 ministere, doar 200 firme de stata in loc de 1500, nu mai suportam acest jaf platit din taxele si impozitele natiunii.

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    1. Solutia e un singur primar pe tara. Si tara mai mica ca astea mari consuma mult regiuni multe e complicat. Ne pot ajuta prietenii ucraineni ca ei au deja niste teritorii de la noi facute cadou de rusi. Intre timp cred ca rusii or sa le ia ei ca ii vazu cam nerecunoscatori.

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    2. regiunile ar deveni uniforme in privinta conducerilor politice, nu e greu de ghicit cine ar ajunge la butoane, de ex, in regiunile: Cluj, Oltenia, Buzau-Vrancea… si ar ramane acolo neintrerupt, multe mandate, ei si apoi descendentii lor.

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  14. Pai este corect! Pensionarii abia supravietuiesc iar politicienii huzuresc pe banii statului. Dupa ce au rontait toate resursele statului, l-au si indatorat cu 250 miliarde de euro. Pai ce facem? Daca am refuza sa ne platim taxele si impozitele de unde s-ar mai indestula pe saturate politicienii si magistratii. Au dovedit ca nu au limite si scrupule. Dupa ei uraganul. Poate sa se aleaga praful de tara!

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  15. Cică, 400.000 de bugetari vor rămâne cu salariile înghețate ani buni de zile. Ăștia sunt șmecherii imbuibati care încasează mai mult decât merita. Să zică merci că nu pierd la „salar”! Cât privește pe cei care urmează să primească mai mult, le doresc succesuri!

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    2. TEORETIC…da un exemplu Xulescu are un salariu de atat si taie frunza la caini, eu am un exemplu de net de 16.000 de lei pt unul de la mediu…iar un IT-ist bugetar sau de la privat munceste pt mai putin…dar fiind demnitar ii va creste coeficientul desi nu e specialist in biologie, hidro, chimie are doar titlu de odrasla de partid

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