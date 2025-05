La împlinirea a 35 de ani de activitate în România, Organizația Salvați Copiii lansează „Prima îmbrățișare”, un amplu program de intervenție în 35 de spitale din țară pentru dotarea cu echipamente medicale vitale a secțiilor de nou-născuți, ambulatoriilor de specialitate și secțiilor de pediatrie și obstetrică-ginecologie.

Cu un buget total de 4,42 milioane euro, programul urmărește reducerea mortalității infantile cu 10% în primul an de implementare și cu 35% în următorii 4-5 ani, apropiind astfel România de media europeană de 3,3 decese la 1.000 de născuți-vii.

În prezent, România se menține printre primele locuri în Uniunea Europeană la mortalitatea infantilă, cu o rată de 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii în 2023, conform datelor Institutului Național de Statistică. Multe dintre aceste decese pot fi evitate prin măsuri esențiale precum dotarea unităților medicale cu echipamente performante, monitorizarea regulată a sarcinilor, controale medicale periodice și asistență calificată la naștere. La fel de importantă este și direcționarea gravidelor cu risc crescut către centre medicale sau maternități care dispun de infrastructura și personalul specializat necesar pentru managementul adecvat al nou-născuților cu risc.

Proiectul organizației include dotarea cu echipamente medicale performante precum ecografe, monitoare de funcții vitale, ventilatoare, mese radiante, incubatoare, aparate de ventilație, sisteme pentru hipotermie terapeutică neonatală, aparate de mixare a soluțiilor parenterale, în funcție de necesitatea secțiilor. Aceste echipamente sunt esențiale pentru asigurarea unei îngrijiri neonatale eficiente și sigure, asigurând monitorizarea continuă a funcțiilor vitale, depistarea precoce a disfuncțiilor respiratorii și intervenția rapidă pentru prevenirea complicațiilor grave. Proiectul va acoperi 35 de unități medicale din 23 de județe și București: Ilfov, Argeș, Botoșani, Bacău, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Caraș-Severin, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Suceava, Teleorman și Vâlcea.

„La 35 de ani de activitate, ne uităm cu mândrie și recunoștință la realizările noastre, dar și cu responsabilitate la provocările care ne așteaptă. În aceste trei decenii și jumătate, am construit împreună cu partenerii noștri programe sociale solide și am luptat pentru politici publice care să protejeze drepturile fundamentale ale copiilor. Fiecare copil salvat este o victorie, iar fiecare pierdere un motiv în plus să ne continuăm misiunea cu și mai multă hotărâre. Noul nostru program de intervenție reprezintă un angajament concret pentru viitorul și sănătatea celor mai vulnerabili dintre pacienți – nou-născuții. Prin aceste investiții, continuăm să construim un sistem medical mai bun, capabil să ofere șansa la viață fiecărui copil din România”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Organizația Salvați Copiii ajută copiii născuți prematur să ajungă cât mai repede în brațele mamelor

Programul „Prima Îmbrățișare” pornește de la o realitate emoționantă: prima îmbrățișare dintre mamă și nou-născut este începutul unei legături esențiale, cu impact major asupra dezvoltării emoționale și fizice a copilului. În cazul copiilor născuți prematur, acest moment este adesea amânat pentru a i se acorda ajutorul de specialitate de care atât de multă nevoie. Fiecare donație susține misiunea Organizației Salvați Copiii: dotarea maternităților cu echipamente medicale performante pentru a aduce mai aproape momentul celei mai așteptate îmbrățișări. Smiley și Gina Pistol, primii ambasadori ai campaniei, încurajează publicul să se alăture cauzei, motivând prin exemplul personal și prin propriile experiențe ca părinți.

„Pentru mine, ca mamă, știu cât de importantă a fost prima îmbrățișare. Parcă timpul s-a oprit în loc atunci, am simțit că pot mai mult, pot orice, că va fi bine și că urmează cea mai frumoasă parte a vieții mele. De aceea, când am auzit propunerea prietenilor de la Salvați Copiii, am spus imediat «Da!». O astfel de campanie trezește ceva în tine, știi cât de importantă e miza ei și cum, cu puțin ajutor poți schimba vieți”, a declarat Gina Pistol, ambasador al campaniei.

„Pentru noi, tații, prima îmbrățișare se întâmplă mai târziu și, vă spun din propria experiență, tot ce-ți dorești e să se întâmple mai repede. Nici nu-mi pot imagina prin ce trec mamele care nu-și pot îmbrățișa încă din primele clipe copiii. Campania începută de Salvați Copiii este tocmai despre asta, despre prima îmbrățișare, iar noi am spus tot din prima că vrem să fim parte din ea”, a adăugat Smiley.

Programe integrate pentru îngrijirea completă a nou-născuților

Dincolo de dotarea cu echipamente, Salvați Copiii dezvoltă un program de intervenție care abordează multiple aspecte ale îngrijirii nou-născuților cu risc. În centrul acestei abordări se află programul pilot de follow-up/monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur, care va fi implementat în două maternități. Soluția răspunde unei nevoi critice, întrucât nou-născuții prematuri necesită îngrijire specializată pe termen lung după externare, iar identificarea și tratarea precoce a potențialelor probleme medicale și de dezvoltare neurologică sunt esențiale. Programul va asigura monitorizarea continuă a acestor copii pe o perioadă de doi ani, urmărind să atingă o rată de revenire la controalele pediatrice obligatorii de peste 85%.

Complementar, organizația dezvoltă un program de depistare a malformațiilor congenitale în cinci maternități, vizând intervenția timpurie care poate face diferența între viață și moarte pentru mulți nou-născuți. Prin dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și prin formarea specialiștilor în identificarea și managementul malformațiilor congenitale, programul va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții acestor nou-născuți.

Pentru a maximiza impactul acestor intervenții, Salvați Copiii consolidează capacitatea personalului medical prin programul de dezvoltare a abilităților asistentelor medicale în îngrijirea nou-născuților cu risc. Experți în neonatologie vor coordona sesiuni complexe de formare teoretică și practică, workshop-uri interactive și evaluări periodice în cinci maternități, asigurând astfel că noile echipamente sunt utilizate la potențial maxim de către un personal medical bine pregătit. Aceste trei programe formează o abordare holistică ce vizează atât infrastructura medicală, cât și dezvoltarea resurselor umane.

Salvați Copiii România s-a consacrat, în cei 35 de ani de activitate neîntreruptă, ca una dintre cele mai importante organizații dedicate protecției și promovării drepturilor copilului din țară. Din 2010 și până în prezent, organizația a dotat 130 de unități medicale din întreaga țară cu peste 1.900 de echipamente esențiale, cu o investiție totală de peste 15 milioane de euro, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății a peste 260.000 de copii.

Fiecare donație ajută la dotarea spitalelor cu echipamente necesare îngrijirii neonatale. Persoanele fizice pot dona câte doi euro lunar la SMS 8844, cod „SALVEZ” sau online, pe www.salvaticopiii.ro. În plus, până pe 26 mai 2025, persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau alte surse impozabile pot redirecționa 3.5% din impozitul pe venit, un gest care nu costă nimic în plus, dar poate face o mare diferență. Formularul poate fi completat și depus online, în mai puțin de 3 minute.