Se vorbeşte despre sfârşitul războiului în 2025

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că vrea ca războiul cu Rusia să se încheie în 2025 şi cere din acest motiv Germaniei, la Berlin, să nu reducă ajutorul destinat Kievului, aşa cum prevede, relatează AFP.

”Ucraina (…) vrea un sfârşit rapid şi drept al acestui război (…). Eu aş vrea să văd asta nu mai târziu de anul viitor, 2025”, a spus liderul de la Kiev alături de cancelarul german Olaf Scholz.

Potrivit lui Zelenski, este ”foarte important ca asistenţa să nu scadă anul viitor”.

”Susţinerea noastră a Ucrainei nu va slăbi”, a asigurat cancelarul german Olaf Scholz, la primirea preşedintelui ucrainean vineri la Berlin.

”Nu vom accepta pacea dictată de Rusia”, a mai declarat cancelarul înaintea unei reuniuni cu Zelenski.

Liderul ucrainean se află în turneu în Europa cu scopul de a obţine o sustinere militară suplimentară.

Breaking: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived at the chancellory in Berlin for talks with Olaf Scholz. The leaders are expected to discuss potential arms deliveries as well as Zelenskyy’s „peace plan”. https://t.co/NoNYMw79s8 pic.twitter.com/pjMglcw87p

— DW Politics (@dw_politics) October 11, 2024