Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana

Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă că activitatea este esenţială pentru o sănătate bună şi că o muncă sedentară creează grave probleme ale coloanei.

Medicul Ştefan Mindea, care a lucrat la Spitalul Universitar Stanford din Statele Unite ale Americii şi a revenit în anul 2014 pentru a profesa în România, a declarat, marţi seară, la MedikaTV, că, pentru a nu avea probleme la coloană, este important ca atât adulţii cât şi copiii să fie activi şi să nu stea în mod excesiv la tabletă sau la calculator.

”Activitatea este absolut esenţială pentru o sănătate bună. O muncă sedentară va crea probleme la coloană. Asta este clar. Discul uman este o structură situată între două vertebre, două structuri osoase, încât este ca şi o pernuţă. Tot amortizează forţele respective. Însă problema este că atunci când noi stăm în şezut la birou pernuţa noastră este mereu presată. Este apăsată, practic, de greutatea corpului nostru. Şi atunci, pernuţa respectivă, discul, pierde din elasticitatea respectivă. Iar orice lucru care pierde din elasticitate începe să se fisureze şi să se degradeze”, a explicat medicul neurochirurg Ştefan Mindea.

El consideră că în special copiii ar putea evita astfel de probleme de sănătate dacă sunt activi.

”Să se deplaseze, să meargă, să se joace şi să nu stea mereu la tabletă, la calculator. Acum la adolescenţi şi la pacienţii tineri provocarea este calculatorul şi munca de birou. Dacă suntem obligaţi să stăm la un job la birou opt ore pe zi este important un sfat care poate fi aplicat chiar azi. La birou ar fi ideal să lucreze la calculator cu greutatea corpului lăsat pe spate”, a precizat medicul Ştefan Mindea.

El le recomandă angajaţilor ca după 50 de minute de stat la birou să iasă la o scurtă plimbare.