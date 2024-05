Simona Halep a abandonat!

Noi problemele pentru Simona Halep. la al doilea meci jucat după revenire.

Simona Halep s-a retras miercuri în setul doi al meciului cu McCartney Kessler, locul 123 mondial, acuzând probleme medicale la genunchi.

Halep câștigase primul set, 7-5, și era condusă în actul doi cu 2-3.

In primul set câștigat greu, jucătoarea noastră a avut mari probleme pe propriul serviciu.

Simona started the match full of energy and ready to play. But as things progressed you could see her struggling and not in match shape yet. She was able to win the 1st set. But in the 2nd you could see her grabbing her knee. Simona Halep retired against McCartney Kessler. pic.twitter.com/GQn1Vp6qbg

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 15, 2024