Simona Halep a aflat ce dușmani are în WTA!

Sunt vremuri cu adevărat ciudate nu doar în politică dar și în lumea sportului. Și, ce ironie, vorbim despre sportul alb, adică tenisul, care în urma evenimentelor din ultimele luni numai alb nu mai este. Asta după ce liderii din ierarhia masculină, italianul Jannik Sinner și feminină, Iga Swiantek, au fost găsiți dopați dar au fost absolviți de vină în timp record, de nici două luni. Ambii au avut aceeași explicație a utilizării unui supliment contaminat. Și li s-a dat dreptate.

O altă mare sportivă, fost lider mondial, Simona Halep, a fost depistată pozitiv după US Open 2022. În cazul ei nu s-a aplicat același tratament. ITIA a găsit inamicul nr.1 din tenis și a decis să îl decapiteze, cu o pedeapsă de patru ani, din care a efectuat 18 luni.

Pentru că în februarie anul acesta tribunalul de la Lausanne a acceptat faptul că Halep folosise un supliment contaminat fără a ști acest lucru și a redus pedeapsa la nouă luni, cu drept imediat de a reveni în circuit. Din păcate au apărut serioase probleme medicale și Simona a jucat doar câteva partide, terminând anul pe locul 879, cu doar 27 de puncte.

Simona nu vrea să pună capăt carierei deși a împlinit 33 de ani. Și a cerut sprijinul consiliului jucătoarelor din WTA pentru a fi sprijinită în demersul făcut pentru a recăpăta punctele și locul 7 pe care îl deținea dinaintea suspendării. Așa a văzut că este mai degrabă urâtă de colegele de competiție, care au refuzat să o ajute.

Simona Halep a distribuit lista de jucătoare care s-au opus dorinței sale. Ea a postat pe Instastory o postare de pe pagina WTA România, care cuprindea numele celor care fac parte din Consiliul Jucătoarelor.

„Se pare că Simona a încercat să obțină ajutor din partea Consiliului Jucătoarelor pentru a-și obține clasamentul înapoi, dar a fost refuzată. E ușor să înțelegi de ce, când vezi cine face parte din Consiliul Jucătoarelor”, e mesajul WTA România pe care l-a distribuit.

Jucătoarele în cauză sunt: Victoria Azarenka (20 WTA), Caroline Garcia (48 WTA), Madison Keys (21 WTA), Jessica Pegula (7 WTA), Donna Vekic (19 WTA), Daria Saville (106 WTA), Gabriela Dabrowski (3 WTA la dublu) și Aleksandra Krunic (67 WTA la dublu). Toate sunt jucătoare pe care Halep le-a învins în mai multe rânduri în cariera sa.

Simona a explicat că a sperat în ajutorul fetelor din consiliul jucătoarelor din WTA și că evident are un gust foarte amar văzând atitudinea acestora.

„După ce am fost lăsată să joc, şi s-a decis doar o interdicţie de nouă luni, am cerut clasamentul, pentru că acum îmi dau seama cât de dificil este să aştepţi un wild card. Trebuie să te gândeşti: «Cum ar trebui să mă antrenez? Cum să mă pregătesc?».

Deci toate astea sunt foarte obositoare. Am înţeles că consiliul jucătoarelor nu a vrut să-mi dea clasamentul pe care îl aveam în iulie anul trecut, şi nici WTA nu a fost de acord. Aşa că acest lucru a fost foarte dezamăgitor, pentru că eu chiar simt şi chiar cred că merit să mi-l recuperez. Nu m-am uitat niciodată la puncte în toată viaţa mea. Dar acum am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în Top 100. Sunt aproximativ 900, aşa că voi vedea. Dacă sunt suficient de bună, voi fi acolo”.