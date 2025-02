Simona Halep s-a retras din tenis. ”Nu vreau să plâng… corpul nu mai duce”

Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis, la Transylvania Open, după meciul cu Lucia Bronzetti, pe care l-a pierdut cu 1-6, 1-6.

”Nu știu dacă e tristețe sau bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă. Dar iau această decizie cu sufletul împăcat. Întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost. E foarte greu să ajung acolo pentru că știu ce înseamnă să ajungi acolo. De aceea am vrut să vin la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis, chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună. A fost însă cu tot sufletul și, cine știe, dacă mă voi mai întoarce… pentru moment, e ultima dată când am jucat aici și nu vreau să plâng. E un lucru frumos, am ajuns numărul 1 mondial, am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte, e viață și după tenis. Sper să ne revedem de câte ori va fi posibil. O să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult, iar în momentul acesta nu se mai poate’, a spus ea.

‘E un pic greu să vorbesc. Pot să spun că acest teren este casa mea. În România mă simt cel mai bine și mereu am avut parte de multă dragoste. Au fost multe meciuri pe care le-am jucat cu tot sufletul, meciuri pe care le-am câștigat, meciuri pe care le-am pierdut, dar energia voastră a fost întotdeauna cea care mi-a umplut sufletul. Indiferent unde am jucat, aici m-am simțit cel mai bine, s-a și văzut azi că abia respiram pe teren. E o emoție aparte și vreau să vă mulțumesc. Din punct de vedere sportiv sunt o persoană foarte împlinită și ceea ce am realizat în tenis pot să spun că nici nu am visat când eram copil. Dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele, au fost din prima clipă alături de mine și fără ei cu siguranță nu aș fi putut să fiu ce sunt azi. Le mulțumesc și le spun că îi iubesc foarte mult pentru că mă susțin în orice decizie aș lua’, a adăugat fostul lider mondial.

În data de 20 martie, în meciul său de revenire în circuitul profesionist după reducerea sancţiunii în cazul său de dopaj de la patru ani la nouă luni, Simona Halep, fostă dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros şi Wimbledon), a fost fost învinsă de spaniola Paula Badosa, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida).

În optimile de finală ale turneului WTA 125 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, pentru care primise un wild card,Halep s-a înclinat după numai 63 de minute de joc.

De asemenea, la turneul demonstrativ World Tennis League, găzduit de Abu Dhabi, Simona a pierdut ambele meciuri jucate pentru echipa Kites.

Fostul lider mondial a fost învins la simplu feminin de kazaha Elena Rîbakina, numărul 6 mondial, cu 6-4.

Halep a jucat din nou la dublu, alături de italianca Jasmine Paolini, dar perechea Caroline Garcia (Franţa)/Elena Rîbakina (Kazhastan) a câştigat cu 7-6 (7/5), după ce cuplul româno-italian a avut 3-1 în tiebreak.

Simona Halep spunea în iulie că îşi amână revenirea pe teren din cauza accidentării la genunchi.

„Salut, tuturor! Am vrut să ofer o mică actualizare privind sănătatea mea, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să o împărtășesc cu voi. De câteva luni mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost una greu de gestionat, durerea persistă.

A fost o perioadă foarte dificilă din punct de vedere mental și emoțional pentru mine și, pe lângă asta, lupta fizică nu ajută cu siguranță.

Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu dureri. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să mă întorc cât mai curând posibil, dar nu sunt o mașinărie, sunt o ființă umană și am nevoie de timp să mă recuperez din tot ceea ce am trecut”, scria Simona Halep, pe Instagram.