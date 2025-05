Nicusor Dan este omul dorit cu ardoare de sistemul care a nenorocit Romania! Nu exista niciun dubiu. Este exponentul Retelei Soros (careia i-a declarat razboi presedintele SUA Donald Trump) si care ne-a impanzit tara de ONG-uri platite de afara sa blocheze proiecte romanesti.

Este omul dorit de Klaus Iohannis si de Bolojanul perpetuat contra naturii presedinte interimar in urma loviturii de stat prin care s-au anulat ultimele alegeri prezidentiale, distrugandu-se democratia. Nicusor este cel care si-l doreste consilier la Cotroceni pe Klaus Iohannis, a declarat-o cu gurita lui…

Este omul sustinut de infectia politica USR, a celor care au nenorocit romanii in pandemie, care sustineau vaccinarea fortata si inchiderea noastra in case. Care au dat tunuri de miliarde pe sanatate. Este artizanul distrugerii investitiilor imobiliare din Bucuresti, al lasarii parcurilor in paragina, al taierii ajutoarelor pentru bolnavii de cancer, un om care a s-a amuzat ca nu le putea spune te iubesc propriilor copii, cu ticuri si comportamente exterioare de-a dreptul ingrijoratoare, care denota ca omul are nevoie de ajutor, nu de functii publice.(…)

Si el, micul de el, ne prosteste in fata ca este candidat independent!

Cum sa fii independent, omule, cand se pompeaza milioane de euro in campania ta (care te dai modest ca stai cu chirie din salariul de la stat), cand te sustin la scena deschisa USR, UDMR, PNL si PSD, ONG-urile si publicatiile sorosiste, ambasadori straini, mai ales din partile franceze, toate televiziunile mainstream, serviciile, institutiile pana la nivel de presedinte interimar si prim ministru interimar?

(…)

Totul ca sa se bage frica in romani, considerati niste prosti, care pot inghiti orice… Nu va lasati prostiti si intimidati romani!

Nu poti sa reconstruiesti tara cu aceeasi oameni care au distrus-o. E argumentul suprem care demonstreaza ca Nicusor Dan este total nepotrivit sa conduca aceasta tara. A-l vota pe Nicusor inseamna sa votezi pentru perpetuarea la Putere a partidelor si celor care 35 ani au depopulat si nenorocit economic Romania, instrainandu-i resursele si aducand-o la un stadiu iresponsabil de indatorare.

(…)

Tara arde si Nicusor Dan vrea din nou sa se lupte cu “coruptia”, vrea inca 5 ani de catuse, ii vrea inapoi pe Laura Kovesi, pe Florian Coldea. Cand dosarele lui, ce coincidenta, stau nemiscate la parchet… Sa vedeti ce vor pati astia din partide, cand useristii isi vor pune proprii sefi la marile parchete…

Sa nu uitam ca de atata lupta cu coruptia, elitele romanesti au fost epurate in ultimii 15-20 ani, firmele romanesti abia mai traiesc, iar multinationalele care au acaparat trei sferturi din economia Romaniei si ne exploateaza resursele raporteaza “0” lei profit de zeci de ani si nu platesc un leu impozit pe profit. Aici este marea coruptie si principalul motiv pentru care ne merge atat de rau.

Asa ca nu mai mergeti, dragi romani, pe fenta cu “matematicianul independent”. Uitati-va bine la cine tine si sustine individul in lesa si cine baga bani si resurse in campania lui, ca sa stiti cat valoreaza tot ce scoate pe gura acest om si in slujba cui va actiona.

(…)

Credeti ca SUA – singura tara care ne poate garanta securitatea militara in zona – va sta vreodata de vorba cu vreun sorosist?

Credeti ca in conditiile in care SUA vor pace cu Rusia peste Ucraina, avem nevoie de un sef de stat care pledeaza pentru inarmare si continuarea razboiului pe narativele dictate de Ursula si Macron, aflati pe farasul politicii?

Chiar credeti ca Nicusor Dan va fi in stare sa se opuna globalistilor care ne tot imping sa ne implicam intr-un razboi care nu este al nostru? Sau ne va fi pavaza mult laudata diploma de la matematica?(…)

Citeste restul editorialului semnat de Răzvan Savaliuc pe Luju.ro