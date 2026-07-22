Sondaj INSCOP: Românii, aproape împărțiți între democrație și un regim care promite ordine

Românii sunt aproape egal împărțiți între susținerea democrației și acceptarea unui regim mai puțin democratic. 47,2% preferă democrația, chiar dacă aceasta presupune conflicte și dezbateri politice. Alți 46,3% ar accepta mai puțină democrație în schimbul ordinii și stabilității, arată un sondaj INSCOP publicat miercuri.

Votanții USR și PNL aleg democrația. Alegătorii AUR preferă mai des ordinea

Democrația este susținută într-o proporție mai mare de alegătorii USR și PNL. Această opțiune este preferată și de bărbați, de tinerii sub 30 de ani și de persoanele cu studii superioare.

Susținerea pentru democrație este mai ridicată și în marile orașe. Graficul INSCOP arată că 86% dintre votanții USR și 72% dintre alegătorii PNL aleg această variantă.

Un regim mai puțin democratic, dar care oferă ordine și stabilitate, este preferat de 59% dintre votanții AUR. Opțiunea apare mai des și în rândul persoanelor între 45 și 59 de ani.

Aceeași tendință se observă în cazul persoanelor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

„Rezultatele Barometrului Informat.ro – INSCOP indică un nivel îngrijorător de fragilizare a atașamentului față de valorile democratice. Deși contextul actual – marcat de instabilitate politică, dificultăți economice și scăderea încrederii – influențează inevitabil percepțiile populației, faptul că aproape jumătate dintre români consideră că un regim mai puțin democratic poate fi preferabil dacă asigură ordine și stabilitate depășește nivelul unei simple nemulțumiri conjuncturale. În același timp, majoritatea continuă să susțină controlul democratic al puterii chiar cu prețul unui proces decizional mai lent, ceea ce arată că principiile democratice păstrează încă o bază importantă de legitimitate. Tensiunea dintre aceste două atitudini reflectă existența unei culturi democratice vulnerabile, în care o parte semnificativă a societății este dispusă să relativizeze normele democratice atunci când percepe că acestea nu mai oferă ordine, eficiență și stabilitate sau când persistă, la nivelul unor grupuri importante de populație, neîncrederea în corectitudinea alegerilor. Evoluția acestor indicatori în timp va fi esențială pentru a distinge între efectele temporare ale crizei actuale și o eventuală deteriorare structurală a atașamentului față de democrație. Publicul tânăr susține în proporții mai mari democrația, în timp ce votanții AUR și populația cu studii primare sau cei din mediul rural preferă în proporții mai mari un regim mai puțin democratic, dar care asigură mai multă ordine și stabilitate”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Șase din zece români vor control democratic asupra puterii

60,6% dintre participanți au spus că este mai important ca puterea să fie controlată democratic. Aceștia acceptă că, într-un asemenea sistem, deciziile pot fi luate mai lent.

În schimb, 29,5% consideră că deciziile trebuie luate rapid, chiar dacă puterea este controlată democratic într-o măsură mai redusă. Alți 9,8% nu au răspuns.

Controlul democratic este susținut peste medie de votanții PNL și USR. Această variantă este preferată și de persoanele între 45 și 59 de ani, precum și de absolvenții de studii superioare.

Opțiunea este mai răspândită și în București sau în marile orașe. În schimb, deciziile rapide sunt preferate mai des de alegătorii AUR.

În această categorie intră și persoanele între 30 și 44 de ani, cele cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Date despre sondaj

Datele au fost culese prin interviuri telefonice, în perioada 13-16 iulie 2026. Eșantionul a cuprins 1.100 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Marja de eroare este de +/- 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

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