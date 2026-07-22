Peste șapte din zece români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Neîncrederea nu se limitează însă la politică. Ea se extinde spre presă, mediul economic, vaccinuri și produsele vândute în magazine, arată barometrul Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic.

Sondajul arată că 72,1% dintre respondenți văd direcția țării ca fiind greșită. Doar 16,9% cred că România merge într-o direcție bună, iar 11% nu au o opinie.

Situația s-a înrăutățit ușor față de luna aprilie. Atunci, 70,5% dintre participanți spuneau că țara merge într-o direcție greșită. Procentul celor care vedeau o direcție bună era de 21,2%. În iulie, acesta a scăzut la 16,9%.

Medicii și profesorii rămân în fruntea încrederii

Medicii se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere dintre categoriile analizate. 54,1% dintre respondenți spun că au multă sau foarte multă încredere în ei.

Profesorii se află pe locul al doilea, cu 48,9%. Urmează companiile private, cu 27,5%, băncile, cu 27,4%, și primăriile, cu 27,3%.

Investitorii străini au un nivel de încredere de 24,9%. Presa ajunge la numai 16,2%, iar influencerii și creatorii de conținut încheie clasamentul, cu 7,7%.

Datele arată și diferențe mari între generații. Doar 7,6% dintre tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani au încredere în presă. În schimb, 15,9% au încredere în influenceri. În cazul persoanelor de peste 60 de ani, situația se inversează. Presa ajunge la un nivel de încredere de 21,6%, iar influencerii obțin doar 3,1%.

Și nivelul de educație influențează răspunsurile. Încrederea în medici ajunge la 68,8% în rândul persoanelor cu studii peste liceu. Procentul scade la 42,8% printre cei care nu au terminat liceul.

Opțiunea politică este, de asemenea, legată de nivelul de încredere. Dintre votanții USR, 73,7% au încredere în medici, iar 30,2% în presă.

În rândul votanților PNL, încrederea în medici este de 58%, iar cea în presă ajunge la 25,3%. Dintre alegătorii AUR, doar 10,2% declară că au multă sau foarte multă încredere în presă.

Încrederea în vaccinuri, mai redusă în mediul rural

Aproape 57% dintre respondenți sunt de acord că vaccinurile recomandate de medici sunt sigure. Procentul urcă la 64,9% când întrebarea vizează importanța vaccinării copiilor.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt mari. În orașe, 63,2% dintre participanți cred că vaccinurile recomandate de medici sunt sigure. În mediul rural, procentul este de 48%.

Nivelul de educație produce o diferență asemănătoare. Dintre persoanele cu studii peste liceu, 71,8% au încredere în siguranța vaccinurilor. Procentul scade la 44,8% printre cei cu studii sub nivelul liceului.

În privința vaccinării copiilor, 70,9% dintre respondenții din mediul urban consideră că aceasta este importantă. În mediul rural, ponderea este de 56,8%.

Acordul ajunge la 93,6% în rândul votanților USR și la 81,3% printre alegătorii PNL. În cazul votanților AUR, procentul este de 59%.

Majoritatea cred că produsele sunt mai slabe decât în Vest

Mai mult de jumătate dintre participanți, respectiv 52,8%, cred că produsele internaționale vândute în România au o calitate mai slabă decât în țările occidentale. Doar 20,3% consideră că produsele au aceeași calitate. Alți 6,5% cred că mărfurile vândute în România sunt mai bune decât cele din Vest.

Percepția este mai răspândită în orașe, unde ajunge la 57,3%. În mediul rural, procentul este de 46,7%.

Aproape 70% dintre persoanele de peste 60 de ani cred că produsele sunt mai slabe. Aceeași opinie este împărtășită de 63,1% dintre respondenții cu studii peste nivelul liceului.

Dintre votanții USR, 64,2% spun că produsele vândute în România sunt mai slabe decât cele din Vest. Procentul este de 54,1% în cazul alegătorilor AUR și de 51,4% printre votanții PNL.

Date despre sodaj

Barometrul a fost realizat în perioada 30 iunie–3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane adulte. Interviurile au fost administrate telefonic și online. Unele întrebări au fost adresate doar eșantionului online, format din 1.174 de respondenți. Marja de eroare la nivel național este de 2,8%.

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