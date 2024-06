Sorana, luată la rând. Reacție pe măsură

Sorana Cîrstea a fost acuzată că a abandonat România, după ce a decis să se mute în Dubai. Dar în România sportul este subfinanțat și lăsat fără investiții.

„Federațiile sunt la pământ. Bănuiesc că în toate sporturile, pentru că nu am auzit de niciuna care să fie bine. E foarte trist ce se întâmplă și că nu se investește în sport. Mă termină treaba asta, pentru că un sport duce o țară pe niște culmi pe care nimic altceva nu poate să o ducă.

Eu, de exemplu, nu am văzut steaguri decât la meciuri sportive: la tenis, la fotbal, la baschet, la handbal. Cred eu sau sper, cel puțin, că am fost un ambasador frumos al României.

Am fost foarte mult criticată pentru că m-am retras din Cupa Federației, acum cinci sau șase ani, însă eu am explicat că am jucat de la 15 ani în echipa națională. Am simțit că mi-am făcut datoria și am vrut să mă concentrez pe cariera mea, a explicat Sorana Cîrstea, în dialog cu jurnalistul Cătălin Oprișan, potrivit

„M-am mutat acum doi ani în Dubai. Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă sunt în București. Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România”, a conchis Sorana.