Sorin Grindeanu, rămâne pe poziții: Dacă Bolojan și Abrudean își dau demisia, îmi dau și eu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu va demisiona de la șefia Camerei Deputaților.

De Mihai Dima
Sorin Grindeanu, rămâne pe poziții: Dacă Bolojan și Abrudean își dau demisia, îmi dau și eu

Sorin Grindeanu mai rămâne la șefia Camerei Deputaților FOTO Facebook Partidul Social Democrat

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu va demisiona de la șefia Camerei Deputaților.








Liderul social-democraților ia în calcul demisia din această funcție doar în cazul în care șeful Senatului, Mircea Abrudean, sau premierul Ilie Bolojan își dau demisiile din funcțiile pe care le-au obținut în urma alianței.

„Mă interesează personal să treacă această moțiune. România are nevoie de alt guvern și alt premier. Eu sunt încrezător că vom găsi o soluție europeană. În acest moment PSD este în opoziție. Depune moțiune contra guvernului și eu cred că e un act rezonabil și decent. Haideți să ajungem în acest scenariu. Atunci când s-a semnat acest protocol s-au semnat și funcțiile. Eu nu am niciun fel de problemă de acest tip. În momentul în care Abrudean și Bolojan își dau demisia o voi face și eu. Dacă nu își dă demisia, marți mergem la moțiune și votăm” a precizat Sorin Grindeanu, la RTV.

PSD și AUR nu vor guverna împreună

Președintele PSD susține că acordul cu AUR a vizat strict moțiunea de cenzură și nu un acord politic ulterior.

„Nu există niciun fel de acord politic post moțiune și aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuție” a mai spus Sorin Grindeanu pentru aceeași sursă.

