Șoșoacă, apariție controversată la Parchetul General

Prezența Dianei Șoșoacă la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară nu a trecut neobservată. Europarlamentarul a lansat noi acuzații și a vorbit prin megafon.

Silvestru Șoșoacă a ironizat însă prestația fostei soții afirmând că e doar „fanfaronadă” și sugerând că în realitate Diana Șoșoacă este diferită față de modul în care se prezintă public.

Lidera Partidului SOS a invocat „o execuție politică” afirmând că toate acuzațiile procurorilor sunt „declarații politice”.

„Obligația voastră este să fiți aproape de poporul român. Nu o șleahtă de venetici. Rușine, rușine, rușine să vă fie!, a strigat Șoșoacă.

La sediul Parchetului General, ea a fost întâmpinată de mai mulți oameni, a primit un buchet de flori, iar momentul a fost transmis pe rețelele de socializare.

„Am venit să vă ținem partea, să vă facem galerie”, i-a transmis un susținător.

Șefa SOS România a ajuns la sediul Parchetului General după ce inițial a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect, într-un dosar în care este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea ideilor fasciste și cultul persoanelor vinovate de genocid și crime de război.

Șoșoacă nu s-a prezentat la audiere, astfel că procurorii au cerut ridicarea imunității.

În același dosar urmează să fie audiat și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă.

”E doar fanfaronadă și nimic altceva. Eu o cunosc cel mai bine pe Diana. O știu cât e de umilă, cât de fricoasă. Când iese afară din casă iese cu pieptul în față. Dar în casă e aproape în depresie, în permanență. O știu foarte bine.”

Șoșoacă va fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare.