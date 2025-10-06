Șoșoacă, apariție controversată la Parchetul General

Prezența Dianei Șoșoacă la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară nu a trecut neobservată. Europarlamentarul a lansat noi acuzații și a vorbit prin megafon.
Silvestru Șoșoacă a ironizat însă prestația fostei soții afirmând că e doar „fanfaronadă” și sugerând că în realitate Diana Șoșoacă este diferită față de modul în care se prezintă public.
Lidera Partidului SOS a invocat „o execuție politică” afirmând că toate acuzațiile procurorilor sunt „declarații politice”.
„Obligația voastră este să fiți aproape de poporul român. Nu o șleahtă de venetici. Rușine, rușine, rușine să vă fie!, a strigat Șoșoacă.
La sediul Parchetului General, ea a fost întâmpinată de mai mulți oameni, a primit un buchet de flori, iar momentul a fost transmis pe rețelele de socializare.
„Am venit să vă ținem partea, să vă facem galerie”, i-a transmis un susținător.
Șefa SOS România a ajuns la sediul Parchetului General după ce inițial a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect, într-un dosar în care este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea ideilor fasciste și cultul persoanelor vinovate de genocid și crime de război.
Șoșoacă nu s-a prezentat la audiere, astfel că procurorii au cerut ridicarea imunității.
În același dosar urmează să fie audiat și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă.
Silvestru Șoșoacă a ironizat prestația fostei soții
”E doar fanfaronadă și nimic altceva. Eu o cunosc cel mai bine pe Diana. O știu cât e de umilă, cât de fricoasă. Când iese afară din casă iese cu pieptul în față. Dar în casă e aproape în depresie, în permanență. O știu foarte bine.”
Șoșoacă va fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare.
Cine o poate cunoaște mai bine pe Diana Macovei, decât Silvestru Șoșoacă?
Diana Șoșoacă, de ce îți este rușine de numele de naștere, Macovei si ca mare naționalistă porți un numele țigănesc Șoșoacă?
Eu sunt sigură că ea nu e așa,dar dacă alegătorii vor mahala, asta le dă că altceva nici nu are.
Ar fi bine să se renunțe la re-scrierea ISTORIEI, dar Bolșevicii și Trotskiștii asta au făcut și fac.
Mai sunt in viață oameni care-și aduc aminte…
A avea idei in sine ar trebui sa fie infractiune. Intr-o societate prospera, euroatlantica.
rusoaica Ivanovici este „mahalaua inepta” (conform DEX, inept = nătâng, neghiob, neghiobesc, nerod, nerozesc, netot, prostesc, stupid) ! Ea are volumul sa fie toate la un loc…
Legionar, conform definiției termenului, poate fi numit guvernul dimpreună cu întreținuții săi, cât despre”cultul…”intră la libertatea de opinie, în cazul în care respectivii procuratori nu știu sau nu vor să știe legea.Nu mă dau în vânt după d-na respectivă însă, de la o vreme se simte o duhoare pe care noi, cei de dinainte de’89 o știm f.bine, o duhoare de anii’50. N-ar strica să schimbați tonul, tavarișci.
