Șoșoacă rămâne fără imunitate. Va fi anchetată pentru propagandă legionară

Parlamentul European a decis ridicarea imunității pentru Diana Iovanovici-Șoșoacă. Aceasta este vizată de un dosar cu 11 acuzații, printre care se numără și promovarea legionarismului.

Europarlamentarii au votat pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă pentru toate infracțiunile, mai puțin una. Parlamentarii au păstrat imunitatea pentru o declarație făcută de șefa SOS România în plenul european, în care îl elogia pe Nicolae Ceaușescu.

În schimb, pentru restul punctelor aleșii au decis ridicarea imunității parlamentare.

Textul deciziei:

„Decide să ridice imunitatea Diana Iovanovici Şoşoacă în ceea ce privește presupusele infracțiuni menționate la punctele B, C, D, E, F, G și H;

în ceea ce privește presupusele infracțiuni menționate la punctele B, C, D, E, F, G și H; Decide să nu ridice imunitatea Diana Iovanovici Şoşoacă în ceea ce privește presupusa infracțiune menționată la punctul I;

în ceea ce privește presupusa infracțiune menționată la punctul I; Îl însărcinează pe președinte să transmită de îndată această decizie și raportul comisiei competente autorităților competente din România și Diana Iovanovici Şoşoacă .”

Punctele pentru care i s-a ridicat imunitatea:

„ B. întrucât, potrivit cererii, a fost formulată o plângere de către trei persoane, potrivit căreia Diana Iovanovici Şoşoacă și alte persoane ar fi privat reclamanții și o a patra persoană de libertate pentru aproximativ 20 de minute, între orele 15:40 și 16:00, la 10 decembrie 2021, într-un apartament din București; întrucât fapta imputată constituie infracțiune potrivit articolului 205 alineatul (1) din Codul penal al României;

C. întrucât, potrivit cererii, la 28 februarie 2024, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" a sesizat autoritățile judiciare că, la 19 februarie 2024, pe site-ul oficial al partidului SOS România ar fi fost publicat un comunicat de presă semnat de Diana Iovanovici Şoşoacă , în calitate de președinte al partidului, în care ar fi elogiat o persoană condamnată pentru crime de război în temeiul Legii nr. 312/1945; întrucât fapta imputată constituie infracțiune potrivit articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002;

D. întrucât, potrivit cererii, la 27 mai 2024, Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România a semnalat că, la 13 și 14 mai 2024, Diana Iovanovici Şoşoacă ar fi făcut declarații publice, inclusiv pe contul său de Facebook, în incinta Parlamentului României, acuzând în mod colectiv evreii de crime istorice împotriva poporului român; întrucât fapta imputată constituie infracțiune potrivit articolului 3 din Legea nr. 157/2018 privind prevenirea și combaterea antisemitismului;

E. întrucât, potrivit cererii, la 14 mai 2024, Diana Iovanovici Şoşoacă , aflată în Parlamentul României pentru o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, ar fi făcut declarații acuzând în mod colectiv evreii de crime istorice împotriva poporului român; întrucât fapta imputată constituie infracțiune potrivit articolului 6 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002;

F. întrucât, potrivit cererii, la 5 și 6 octombrie 2024, Diana Iovanovici Şoşoacă ar fi făcut mai multe declarații publice online prin care ar fi elogiat persoane și mișcări considerate, potrivit legislației naționale, ca fiind implicate în crime de război și ar fi acuzat în mod colectiv evreii de crime istorice și religioase; întrucât faptele imputate constituie infracțiuni potrivit articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002;

G. întrucât, potrivit cererii, la 1 decembrie 2024, Diana Iovanovici Şoşoacă ar fi elogiat public o persoană condamnată pentru crime de război, prin declarații online și prin promovarea publică a unor idei și concepte legionare, rasiste și xenofobe în legătură cu comunitatea evreiască; întrucât faptele imputate constituie infracțiuni potrivit articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002;

H. întrucât, potrivit cererii, la 15 decembrie 2024, Diana Iovanovici Şoşoacă ar fi amenințat direct doi polițiști cu acte de violență în timpul exercitării atribuțiilor lor, în legătură cu o amendă administrativă aplicată anterior; întrucât fapta imputată constituie infracțiune potrivit articolului 257 alineatele (1) și (4) din Codul penal al României."

Metsola a propus adăugarea votului pe ordinea de zi

Votul vine după ce luni, Roberta Metsola a propus adăugarea pe ordinea de zi și pronunțarea pe ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă și a altor cinci aleși europeni. Momentul în care aceasta a făcut propunerea a fost publicat pe Facebook chiar de Șoșoacă.

Instituția care a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă este Parchetul General. Eurodeputata este anchetată de procurorii PÎCCJ pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre ce vizează și acuzații de propagandă legionară.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică” a preciat Metsola la începutul procedurilor de ridicare a imunității.

Parchetul General a anunțat că s-a sesizat din oficiu în urma declarațiilor controverate făcute de Diana Iovanovici-Șoșoacă în spațiul public. Un an mai târziu, procurorii au citat-o oficial pe șefa SOS România. După două ore de audieri, eurodeputata a aflat că are calitate de inculpat fiind acuzată de comiterea a 11 infracțiuni. Concret, este învinuită de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovarea genocidului contra umanității și susținerea criminalilor de război, precum și fapta de a promova idei legionare, rasiste sau xenofobe.

JURI, vot aproape unanim pentru ridicarea imunității

Comisia juridică a Parlamentului European, formată din mai mulți eurodeputați, a votat săptămâna trecută pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, conform surselor Cotidianul. Avizul vine în contextul în care Parchetul General a cerut încă din septembrie ridicarea imunității eurodeputatei aleasă pe listele SOS România.

Rezultatele votului pentru ridicarea imunității eurodeputatei: 17 voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împotrivă, conform surselor Cotidianul. Regulamentul de procedură al Parlamentului European impune ca o astfel de cerere să fie analizată de Comisia pentru afaceri Juridice.

Europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă a reacționat atunci la vestea că ridicarea imunității sale a fost aprobată de Comisia Judiciară a Parlamentului European (JURI).

„Cât de frică le este sistemelor român și european de Diana Iovanovici-Șoșoacă! Și au toate motivele!”, avertizează Șoșoacă.

Eurodeputata e de părere că decizia comisiei, deși nu schimbă cu nimic momentan soarta sa, este încă un factor prin care se contruiește imaginea sa de martir.

„M-ați martirizat, fățâlăilor! 1 milion de bărbați nu au curajul meu și puterea mea de luptă!”

În finalul mesajului scurt transmis de Șoșoacă pe Facebook, aceasta îi amenință pe cei din „sistemele” român și european.

„V-ați semnat condamnarea! Tic-tac”, a concluzionat aceasta.