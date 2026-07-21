Stroe anunță că va contesta decizia de a fi schimbat din fruntea PNL S4: „O noapte pentru reglări de conturi”

Ionuț Stroe scrie că miza ședinței PNL de aseară a fost epurarea vechilor liberali din funcțiile de conducere pentru a face loc noilor „peneliști” ai domnului Ilie Bolojan.

„Vorbim despre foști useriști, reperiști, oameni veniți din SOS sau POT. Exact după modelul senatorului importat de la SOS la PNL Ialomița, care a votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, iar astăzi conduce organizația județeană. Se pare că acesta este noul standard de <<liberal autentic>>.

(…) În loc să încerce să reducă tensiunile din partid și să construiască o guvernare mai eficientă, conducerea PNL pare preocupată exclusiv de reglări de conturi interne. Pentru domnul Bolojan, prioritatea nu pare să fie guvernarea, ci câștigarea disputelor din interiorul partidului”, consideră fostul lider al filialei București Sector 4.

„Vom contesta decizia”

Ionuț Stroe anunță că va contesta măsura de a fi înlocuit de la șefia filialei București S4 la Curtea de Arbitraj, așa cum a mai făcut și în iarnă. El argumentează că liderii de filiale nu pot fi sancționați în 2026 pe baza unor rezultate la alegerile din 2024.

„Ieri am asistat la a patra încercare de a fi schimbat din funcția de președinte al PNL Sector 4. Ironia este că se folosește aceeași procedură care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță. Sunt convins că și această decizie va avea aceeași soartă, pentru că o vom contesta.

Explicația juridică este simplă și ar trebui să fie înțeleasă de oricine: nu poți sancționa în 2026 rezultatele unor alegeri din 2024 folosind un articol introdus în Statut abia în 2025. Legea nu se aplică retroactiv. Este un principiu elementar de drept. Din păcate, domnul Bolojan preferă să mai arunce partidul într-un proces decât să respecte propriile reguli”, motivează el.

Stroe îl arată cu degetul și pe Sebastian Burduja

Ionuț Stroe consideră că rezultatele tuturor filialelor din București au fost influențate de scorul slab al lui Sebastian Burduja la alegerile pentru PMB.

„Nici argumentele politice invocate împotriva mea nu rezistă unei analize serioase. Am preluat conducerea organizației cu doar cinci luni înaintea alegerilor locale din 2024. Rezultatele din București au fost influențate în primul rând de contextul politic național, de prestația partidului la nivel central si de contraperformanța de 7,7% a candidatului PNL la Primăria Generală a Capitalei, Sebastian Burduja, nu de activitatea organizațiilor de sector.

Mai mult, conducerea PNL a decis susținerea unor candidați comuni cu PSD la primăriile de sector. În urma acestui acord, PNL a câștigat sectoarele 1 și 6, un obiectiv politic important pentru București. În schimb, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a obținut doar 7,7%, iar acest rezultat a tras în jos și scorul pentru Consiliul General, unde PNL București a obținut aproximativ 12%.

Dacă într-adevăr criteriul este performanța electorală, atunci regulile ar trebui să fie aceleași pentru toată lumea. Dacă ele se aplică doar celor care au alte opinii decât conducerea, nu mai vorbim despre performanță, ci despre epurări cu eticheta schimbată”, crede Ionuț Stroe.

Context. Schimbarea președinților de filiale

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis ieri seară demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Este vorba despre liberali care nu i-au stat alături lui Bolojan, ci au trecut în tabăra Veștea. Ilie Bolojan și-a motivat decizia prin invocarea interimatelor.

„Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL”, a transmis PNL.