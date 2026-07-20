UPDATE 22.17 Comunicatul oficial: PNL a decis schimbarea conducerilor a șase filiale

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan –, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.

UPDATE 22.12 A fost demis și liderul PNL Galați, George Scarlat.

UPDATE 21.37 Hubert Thuma, după ce conducerea PNL a propus demiterea lui Soare:

„Soare a luat 36% la alegerile locale când a candidat la primărie, dl Ionel Bogdan a luat 18% la primăria Baia Mare și acum e comunicator al partidului. Asta e politica domnului Bolojan.

UPDATE 21.30

Bolojan i-a demis pe Ionuț Stroe, Monica Anisie, Andrei Baciu și Dan Meran, șefii filialelor PNL București. Pe lângă aceștia, și liderul PNL Ialomița, Dragoș Soare.

Astăzi va avea loc ședința Biroului Permanent Național al PNL, pe vechiul statut. Adică vechii lideri vor reveni la masa discuției, în urma deciziilor instanței de a suspenda modificările la nivelul conducerii.

Știrea inițială

Planul lui Bolojan

Ilie Bolojan are un nou plan pentru a arăta că nu scapă puterea din mâini, au dezvăluit surse pentru Cotidianul. Va folosi oportunitatea interimatelor șefilor de filiale pentru a da un semnal.

Pentru a clarifica, șefii organizațiilor liberale se află în interimat.

Când Ilie Bolojan a trecut prin primul său Congres și a fost numit președinte, în iunie 2025, a anunțat că va face o reorganizare a partidului, că vor fi alegeri la nivel județean. În plus, ar fi trebuit ca șefii celor 10 filiale codașe la alegeri să fie imediat demiși.

Demersurile ar fi trebuit făcute atunci, recunosc apropiați ai lui Bolojan, dar nici acum nu este timpul pierdut.

Organizațiile codașe pe baza rezultatelor din alegeri au fost: sectoarele 2, 3, 4 și 5, plus organziațiile Harghita, Covasna, Vaslui, Buzău și Ialomița.

Schimbarea s-a tot amânat. Un alt episod a avut loc în februarie acest an, când într-o ședință la Vila Lac, Bolojan a ridicat problema, dar s-a lovit de opoziția taberei Thuma, după cum a scris Cotidianul atunci.

Cine se află pe lista neagră

Acum, Bolojan vrea să dea un semnal de forță dându-i la o parte pe cei care i-au fost alături lui Veștea. Se va folosi de oportunitatea interimatelor. Și poate începe chiar de la centru, cu liderii de la București, spun surse.

Liderii pe care Bolojan vrea să-i sacrifice sunt: Monica Anisie, președinta filialei Sectorului 2, Andrei Baciu, Sector 3, Ionuț Stroe, sector 4 și Dan Meran, de la sector 5; Dragoș Soare, de la PNL Ialomița și George Scarlat, președintele organizației PNL Galați.

Mai sunt și alți președinți de organizații care nu i-au stat alături lui Bolojan, cum ar fi Argeș, unde președintă e Alina Gorghiu sau Ilfov, filială condusă de Hubert Thuma.

Ce spune tabăra Thuma

Surse din tabăra adeversă, contactate de Cotidianul, spun că „atunci ar trebui sa demită toți șefii organizațiilor de sector mai puțin cele care au primar (n.r – George Tuță și Ciprian Ciucu). Adică inclusiv pe Burduja (n.r – invocă scorul de 7% al lui Sebastian Burduja de la alegerile pentru PMB). Mai mult, aceștia au declarat pentru Cotidianul că vor ataca la Curtea de Arbitraj, deoarece deciziile respective sunt unele vechi.