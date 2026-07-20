UPDATE Bolojan i-a demis pe șefii de filiale care l-au contestat

Ilie Bolojan a schimbat șefii de la câteva organizații din București.

Elena Crangasu - senior editor
UPDATE Bolojan i-a demis pe șefii de filiale care l-au contestat

Sursă foto: gov.ro

Ilie Bolojan a schimbat șefii de la câteva organizații din București.

Liberalii s-au reunit în ședință, luni, la ora 19. A fost un moment de confruntare, întrucât, în urma deciziilor instanței de a suspenda modificările făcute de Congres, vechea conducere a fost repusă în funcție. Totuși, Bolojan a avut un alt as în mânecă pentru a-și menține poziția de forță. În PNL, ar fi trebuit organizate alegeri la nivel județean de un an de zile. Așa că, Bolojan a invocat interimatele conducerilor filialelor și rezultatele lor slabe pentru a trage un semnal către partid.

UPDATE 22.17 Comunicatul oficial: PNL a decis schimbarea conducerilor a șase filiale

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan –, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.

UPDATE 22.12 A fost demis și liderul PNL Galați, George Scarlat.

UPDATE 21.37 Hubert Thuma, după ce conducerea PNL a propus demiterea lui Soare:

„Soare a luat 36% la alegerile locale când a candidat la primărie, dl Ionel Bogdan a luat 18% la primăria Baia Mare și acum e comunicator al partidului. Asta e politica domnului Bolojan.

UPDATE 21.30

Bolojan i-a demis pe Ionuț Stroe, Monica Anisie, Andrei Baciu și Dan Meran, șefii filialelor PNL București. Pe lângă aceștia, și liderul PNL Ialomița, Dragoș Soare.

Astăzi va avea loc ședința Biroului Permanent Național al PNL, pe vechiul statut. Adică vechii lideri vor reveni la masa discuției, în urma deciziilor instanței de a suspenda modificările la nivelul conducerii.

Știrea inițială

Planul lui Bolojan

Ilie Bolojan are un nou plan pentru a arăta că nu scapă puterea din mâini, au dezvăluit surse pentru Cotidianul. Va folosi oportunitatea interimatelor șefilor de filiale pentru a da un semnal.

Pentru a clarifica, șefii organizațiilor liberale se află în interimat.

Când Ilie Bolojan a trecut prin primul său Congres și a fost numit președinte, în iunie 2025, a anunțat că va face o reorganizare a partidului, că vor fi alegeri la nivel județean. În plus, ar fi trebuit ca șefii celor 10 filiale codașe la alegeri să fie imediat demiși.

Demersurile ar fi trebuit făcute atunci, recunosc apropiați ai lui Bolojan, dar nici acum nu este timpul pierdut.

Organizațiile codașe pe baza rezultatelor din alegeri au fost: sectoarele 2, 3, 4 și 5, plus organziațiile Harghita, Covasna, Vaslui, Buzău și Ialomița.

Schimbarea s-a tot amânat. Un alt episod a avut loc în februarie acest an, când într-o ședință la Vila Lac, Bolojan a ridicat problema, dar s-a lovit de opoziția taberei Thuma, după cum a scris Cotidianul atunci.

Cine se află pe lista neagră

Acum, Bolojan vrea să dea un semnal de forță dându-i la o parte pe cei care i-au fost alături lui Veștea. Se va folosi de oportunitatea interimatelor. Și poate începe chiar de la centru, cu liderii de la București, spun surse.

Liderii pe care Bolojan vrea să-i sacrifice sunt: Monica Anisie, președinta filialei Sectorului 2, Andrei Baciu,  Sector 3, Ionuț Stroe, sector 4  și Dan Meran, de la sector 5; Dragoș Soare, de la PNL Ialomița și George Scarlat, președintele organizației PNL Galați.

Mai sunt și alți președinți de organizații care nu i-au stat alături lui Bolojan, cum ar fi Argeș, unde președintă e Alina Gorghiu sau Ilfov, filială condusă de Hubert Thuma.

Ce spune tabăra Thuma

Surse din tabăra adeversă, contactate de Cotidianul, spun că „atunci ar trebui sa demită toți șefii organizațiilor de sector mai puțin cele care au primar (n.r – George Tuță și Ciprian Ciucu). Adică inclusiv pe Burduja (n.r – invocă scorul de 7% al lui Sebastian Burduja de la alegerile pentru PMB). Mai mult, aceștia au declarat pentru Cotidianul că vor ataca la Curtea de Arbitraj, deoarece deciziile respective sunt unele vechi.

 

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20 comentarii

  1. Un idivid care a fost fals laudat pt ce a facut pe plan local. Si acolo a facut totul dupa bunul plac. Abia dupa ce a venit la „CENTRU” si presa a vazu ce face, abia atunci au inceput sa verifice trecutul acestui om–„mare specialist.” Nici acolonu l-a deranjat nimeni.

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  3. Ce popor de kk suntem, nimeni, absolut nimeni nu-i scoate la suprafata trecutul sulfuros urat mirositor al acestui personaj sinistru. De ce?

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  4. Ceausescu era mic copil.La puscarie,flamanadule !!! E nr unu in Romania? Il poate opri cineva?! Mai avem legi si organe legale?! Se poate autosesiza cineva?! S-a prins ca-i singur pe autostrada! Luati masuri!

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    1. În mod normal cel care fură merge la pușcărie dar în România se pare că e invers, cine vrea să oprească furturile devine inamicul public nr unu.

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  6. Haha, lui Încruntilă îi place să fie iubit cu forța.
    A mai fost unul, s-a impiedecat de o bordură la Târgoviște.

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  7. Toți vorbesc de 770 milioane de euro! Nu este vorba de aceasta sumă! Este vorba de o inechitate in sistem când un medic care face un consult pe luna încasează 30.000 de lei și unul care face 30 de operații pe luna încasează tot 30.000 lei pe lună! Trăiască șpaga din spitale! Nu mai zic de șpaga de 20.000 de euro de angajare in spitale! La sapa ba, hoților bandiți!

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  8. Alo tov. Gâdea care dai ochii peste cap, nu ai înțeles ca Romania e condusă de afara odată cu intrarea în NATO și UE? Tot de afara s-a anulat alegerile! Nu pricepi?

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    2. Norocul nostru. Ne mai trage câte unul de mânecă „Vezi măi prostovane că te duci în gard”. Măcar să ne trimită și niște judecători germani.

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  9. Iliuță mamă, ai pierdut două județe mari din Ardeal. Ce te faci dacă ăia pe care vrei să-i schimbi vor fi votați de organizațiile locale? Altfel se procedează. Ia de vezi cum a scăpat Ciolacu de Firea și alții ca ea. Și vezi ce faci cu USR că ăștia sunt giruete rău.

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  11. Asta nu-i cu nimic mai inferior in masinatii decat Grindeanu singur candidat la sefia partidului toxic PSD

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  12. Dar de ce nu ar fi bine entru PNL si invers: adica cei vizati (si nu numai) , sa puna mana pe bolovan si sa dea cu el la vale…. ar scapa si ei si noi de un gunoi care face tot ce poate ca sa tina tara blocata!

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  13. Orice compromis acum cu cucuveaua neo comunista, iti va elimina brutal viata politica! Mergi la rupere…ori tot (presedintia la urmatorul mandat) ori nimic (anticipate si vine haur la guvernare)! Avantajul este ca pana la urmatoarele alegere haur se va eroda pana la sub pragul de 5%!Încă sunt generos.Bolojan ,da-le la temelie, (editat)

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  14. Bolo nu te lasa până nu starpesti șobolanii roșii care au supt sângele poporului în ultimii 36 de ani! Am intales când mi-ai tăiat pensia nesimțită „pentru tara”, dar nu vreau să renunți la lupta!

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