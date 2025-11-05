Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra posibilităţii de a adapta medicamente existente pentru prevenirea tulburărilor psihice severe.

Ipoteza cercetătorilor este că efectul protector al doxiciclinei ar putea fi asociat cu reducerea inflamaţiei la nivelul creierului şi cu influenţarea procesului de „toaletare sinaptică” (synaptic pruning) – un mecanism prin care creierul elimină conexiunile neuronale inutile în timpul dezvoltării. Un dezechilibru în acest proces a fost anterior corelat cu apariţia schizofreniei.

Cercetătorii au analizat date medicale din Finlanda, referitoare la peste 56.000 de adolescenţi care au beneficiat de servicii de sănătate mintală şi au primit antibiotice.

Studiul a arătat că tinerii trataţi cu doxiciclină au avut un risc cu 30-35% mai mic de a dezvolta schizofrenie la vârsta adultă, comparativ cu cei care au primit alte antibiotice, notează News.ro.

Autorii studiului, de la Universitatea din Edinburgh, în colaborare cu Universitatea din Oulu (Finlanda) şi University College Dublin, au utilizat modele statistice avansate pentru a identifica legături între tratamentele administrate în adolescenţă şi riscul ulterior de schizofrenie.

Analize suplimentare au arătat că rezultatele nu pot fi explicate doar prin faptul că pacienţii trataţi cu doxiciclină aveau acnee, şi nici prin alte diferenţe evidente între grupuri. Totuşi, cercetătorii subliniază că studiul este observaţional şi nu demonstrează o relaţie cauzală certă.

Profesorul Ian Kelleher, conducătorul studiului şi specialist în psihiatria copilului şi adolescentului la Universitatea din Edinburgh, a explicat că aproape jumătate dintre persoanele care dezvoltă ulterior schizofrenie au avut anterior alte tulburări mintale în adolescenţă, însă nu există în prezent metode cunoscute care să reducă riscul apariţiei bolii.

„Rezultatele sunt încurajatoare şi justifică explorarea suplimentară a efectelor protectoare ale doxiciclinei şi ale altor tratamente antiinflamatorii în psihiatria adolescenţilor”, a precizat acesta.

Studiul a fost publicat în revista American Journal of Psychiatry, iar autorii subliniază că doxiciclina este un medicament bine cunoscut, folosit pe scară largă pentru tratarea infecţiilor şi a acneei, însă utilizarea sa potenţială pentru prevenirea schizofreniei necesită confirmări prin studii clinice controlate.

Schizofrenia este o afecţiune psihică gravă, caracterizată prin halucinaţii şi convingeri false, care debutează de obicei la începutul vieţii adulte. Deşi cauzele exacte nu sunt pe deplin înţelese, inflamaţia cerebrală şi procesele anormale de dezvoltare neuronală sunt considerate factori importanţi.