SUA suspectează că Rusia ajută Iranul să lovească baze CIA

Atacurile cu drone iraniene asupra unor instalaţii CIA din Golf i-au determinat analiştii serviciilor de informaţii americane să investigheze dacă Rusia a oferit asistenţă prin furnizarea de informaţii despre ţinte sau de tehnologie avansată pentru drone, au declarat pentru Reuters patru persoane familiarizate cu activitatea serviciilor de informaţii americane, transmite News.ro.

Facilități CIA din Arabia Saudită și Irak, lovite de drone iraniene

Cel puţin două facilităţi ale CIA au fost lovite în luna martie, au informat Reuters şi alte surse media. Una dintre aceste baze era staţia CIA din Arabia Saudită, situată în incinta ambasadei SUA din Riad, iar o altă bază se afla în estul Irakului. Unele surse au afirmat că au fost lovite şi alte baze ale CIA, dar nu au dezvăluit detalii. Totuşi, rămân îndoieli. Unele dintre surse au avertizat că Iranul ar fi putut viza ambasada SUA în general şi ar fi lovit din întâmplare staţia CIA.

Unii analişti sunt de părere că puţine ţări, în afară de Rusia, ar avea mijloacele necesare pentru a obţine şi interesul de a transforma în arme astfel de informaţii sensibile despre ţinte împotriva intereselor SUA, potrivit surselor.

Washingtonul investighează posibila implicare a Moscovei

Oficiali mericani au recunoscut – că Rusia a oferit Iranului în general sprijin în ceea ce priveşte identificarea ţintelor şi alte forme de asistenţă în atacurile sale asupra ţintelor americane din regiunea Golfului, dar ancheta comunităţii de informaţii privind o posibilă implicare a Rusiei în sprijinirea atacurilor asupra facilităţilor CIA nu a fost dezvăluită până acum.

Washington Post: Rusia ar fi transmis Iranului informații despre trupele americane

La începutul lunii martie, în prima fază a războiului, The Washington Post relata că Rusia a furnizat Iranului informații despre locațiile activelor militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv despre nave de război și avioane. Oficiali americani au descris acest demers drept ”o acțiune destul de amplă” din partea Moscovei. ”Rusia furnizează Iranului informații de țintire pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, aceasta fiind prima indicație că un alt adversar major al Statelor Unite participă – chiar și indirect – la război, potrivit a trei oficiali familiarizați cu informațiile”, scria The Washington Post.

CNN: Moscova ar fi furnizat imagini satelitare pentru identificarea țintelor

CNN observa același lucru, la începutul lunii martie. ”Rusia oferă Iranului informații despre locațiile și deplasările trupelor, navelor și aeronavelor americane, potrivit mai multor persoane familiarizate cu rapoartele de informații ale SUA pe această temă. Este primul indiciu că Moscova a încercat să se implice în război. O mare parte din informațiile pe care Rusia le-a transmis Iranului constau în imagini provenite de la sofisticata rețea de sateliți de supraveghere a Moscovei, a declarat una dintre surse. Nu este clar ce primește Rusia în schimbul acestui sprijin”, relata CNN.

Pentagonul a minimalizat rolul Rusiei și Chinei

Rusia și China au criticat de la bun început loviturile americano-israeliene asupra Iranului. Moscova a afirmat că nu a văzut dovezi că Teheranul ar dezvolta arme nucleare, în timp ce Beijingul a cerut oprirea imediată a atacurilor. Rectia secretarului Pentagonului, Pete Hegseth a fost ca Rusia si China ”nu sunt un factor aici”. ”Nu am niciun mesaj pentru ei, iar ei nu sunt cu adevărat un factor aici, iar problema noastră nu are legătură cu ei”, a declarat Pete Hegseth despre Rusia și China.

Sprijin american pentru campania ucraineană cu drone

Pe de altă parte, The New York Times relateaza ca, in vara anului trecut, CIA a pus la cale o campanie cu drone asupra facilitatilor petroliere din Rusia. Este o campanie care continua si acum. Ucraina avea operațiuni de atac necoordonate, iar loviturile asupra unor obiective rusești produceau mai ales efecte simbolice. CIA și armata americană au contribuit la o strategie concentrată asupra rafinăriilor de petrol, identificând componente critice greu de înlocuit, capabile să oprească producția timp de săptămâni. După ce campania a început să aibă rezultate, directorul CIA Ratcliffe i-a prezentat planul lui Trump, care ar fi apreciat rolul discret al SUA.

Evaluările americane estimau pierderi pentru economia rusă de până la 75 milioane de dolari pe zi. Sprijinul CIA s-a extins și asupra atacurilor contra navelor ”flotei fantomă” rusești, dar oficialii avertizau că eficiența operațiunii ar putea fi temporară, scria The New York Times. ”Am găsit ceva care funcționează”, a declarat un oficial american de rang înalt, adăugând însă: ”Cât timp va funcționa, nu știm”.