Summitul BRICS, desființat în presa internațioanală

Reunit pe 6-7 iunie, la Rio de Janeiro, Grupul BRICS a publicat o declarație mai moderată decât cele cu care a obișnuit, apărând multilateralismul, dar criticând în termeni prudenți conflictele geopolitice sau economice mondiale. Presa internațională consideră că acest comunicat este dovada ”diviziunilor interne”.

Declarația finală a Summitului BRICS ”a fost marcată de o apărare fermă a multilateralismului și de condamnarea războaielor și recursului la sancțiuni și taxe vamale ca instrumente politice”, scrie cotidianul brazilian O Globo. ”Tonul a fost mai moderat decât la edițiile precedente, fără referire directă la Statele Unite”.

BRICS ”critică războiul taxelor vamale fără a menționa numele președintelui SUA” și condamnă recentele atacuri asupra Iranului – unul dintre cei zece membri BRICS – evitând să ”numească explicit autorii atacului – Israel și SUA”, scrie cotidianul spaniol El Pais. ”BRICS menționează Israelul într-una dintre criticile la adresa atacurilor din Fâșia Gaza, amintind ca utilizarea înfometării ca armă este ilegală și făcând apel la eliberarea ostaticilor luați de Hamas”, mai scrie El Pais. Însă partenerii BRICS se feresc să aducă aminte de ”războiul din Ucraina, declanșat în 2022 prin invazia Rusiei, membru fondator al BRICS”.

Summitul BRICS din 2025 ”a venit în contextul amenințărilor președintelui Trump de a impune taxe vamale de 100% asupra importurilor din țările grupului”, subliniază South China Morning Post, pentru care tonul declarației finale este ”o tentativă aparentă de a exprima poziția membrilor fără a-l provoca direct pe liderul ”America first”, în vreme ce țările BRICS negociază separat acorduri comerciale cu Washingtonul”. Fără să amintească de SUA, declarația critică ”majorarea taxelor vamale și ne-vamale unilaterale, care dăunează comerțului”.

Dar se pare că tonul declarației Summitului BRICS nu a fost suficient de moderat pentru președintele Donald Trump, care a scris, pe rețeaua Truth Social: ”Toate țările care se aliniază la politicile anti-americane ale BRICS vor avea de plătit taxe vamale majorate cu 10%. Nu va exista nicio excepție de la această politică”.

Summitul din 2025 contrastează cu cel din 2024, din Rusia, când Kremlinul preconizat înlocuirea sistemului financiar dominat de Statele Unite, observă site-ul american Semafor. Există „diviziuni interne tot mai mari în cadrul blocului țărilor în curs de dezvoltare”, pentru că ”aproape jumătate din liderii grupului, printre care Xi jinping și Vladimir Putin, nu au fost prezenți în Brazilia”. ” BRICS au trecut de la cinci la zece membri, dar asta a adus noi motive de discordie și ar putea slăbi influența grupului”.

Ziarul Folha de Sao Paulo este și mai critic. ”Reuniunea BRICS din Brazilia demonstrează încă o dată absurditatea pretinsului Sud Global”. ”Este adevărat că nu există grup de țări fără dezbateri și fără divergente, însă ideea că acest grup reprezintă un principiu al coeziunii este foarte fragilă: Uniunea Europeană, cu toate defectele sale, este un proiect civilizator”.

The New York Times subliniază că „divergentele dintre punctele de vedere și recentele atacuri contra Iranului au scos la iveală provocările create de extinderea rapidă a BRICS, care a primit noi membri cu vederi diferite despre rolul blocului pe scena internațională. Spre deosebire de NATO, unde cooperarea militară este esențială, BRICS se concentrează pe programul său economic și geopolitic, însă nu progresează semnificativ pe obiective concrete, fiind până acum o alianță pur simbolică”, mai scrie The New York Times.