Sunt nemulțumit de prețul din factură. Ce-i de făcut

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat că nu anticipează „creşteri semnificative” ale preţului la gaz, iar românii care nu sunt mulţumiţi de preţurile din facturi au libertatea să îşi schimbe furnizori.

„Şi într-un plafon de 0,31 lei/kWh vedem că sunt furnizori care facturează sub plafon. Inclusiv pe factura mea, 0,26, 0,28, 0,24 in funcţie de politica comercială a fiecărui furnizor. E o piaţă liberă, românii care se simt nedreptăţiţi pot să-şi schimbe furnizorul. Deci, nu anticipăm creşteri semnificative ale preţului la gaz, depozitele au în continuare un grad de umplere semnificativ şi cu siguranţă ne vom strădui să asigurăm această predictibilitate pentru consumatorul final, pentru că suntem într-un context cu două războaie, un conetxt volatil. Schema de plafonare şi compensare a îndeplinit aceste două obiective – a păstrat preţurile stabile pentru români şi companiile româneşti şi de asemenea a păstrat o stabilitate pentru furnizori, pentru că de câte ori se intervine asupra schemei ei îşi schimbă toate sistemele IT de facturare de calcul a sumelor de plată şi asta generează erori şi costuri pentru furnizori care deja au costuri importante pentru acoperirea diferenţei dintre preţul la factură şi preţul cu care cumpără energia electrică şi gazele naturale. Deci ne dorim menţinerea schemei aşa cum este, a explicat Burduja.