SURSE Cât de mulțumiți sunt liderii PSD din țară de strategia lui Grindeanu. „Am complicat situația și nu mai știm să ieșim din ea”

Cotidianul a stat de vorbă cu mai mulți lideri PSD din teritoriu pentru a vedea cum se vede din perspectiva lor strategia lui Sorin Grindeanu, dar și modul în care acesta a reprezentat partidul până acum.

„Ei sunt circari, nu guvernanți”

Unul dintre social-democrații cu care am vorbit a precizat că „situația e complicată”.

„Am complicat-o și nu știm să mai ieșim din ea. Dacă nu propuneam moțiunea, ne luam guvernarea (n.r. era desemnat un premier de la PSD) în 10 luni”, a completat acesta.

Totodată, social-democrații din teritoriu sunt de părere că „decizia e la Nicușor Dan”.

„Dacă ne dă mandat să conducem, sunt sigur că Sorin găsește o majoritate”, spune un lider PSD.

Mai mult, USR nu este văzut „un dușman” al PSD doar la București.

„Ce se întâmplă acum cu USR nu este în regulă. Ei sunt circari, nu guvernanți”, a spus un social-democrat din teritoriu pentru Cotidianul.

„Nu are capacitatea PSD să ducă la bun sfârșit o guvernare singur”

Dacă în fața oponenților politici Sorin Grindeanu este văzut ca generatorul crizei politice, unii șefi de filiale PSD îl descriu ca fiind un politician „maleabil”.

„În discuțiile care au fost pentru concretizarea unui guvern a fost foarte maleabil. Nu ai ce carte să joci, decât cea în care ești pro-activ”, spune un social-democrat.

Totodată, viziunea unor lideri PSD din țară este că adversarii politici încearcă să transfere toată responsabilitatea crizei politice pe umerii PSD.

„Atacurile niciunei părți nu fac bine pentru o posibilă înțelegere. Dar noi mai mult cred că ne apărăm de ceea ce se încearcă să ni se pună în cârcă, și anume responsabilitatea crizei politice ca fiind doar a PSD. Și atunci da, Sorin Grindeanu este mai ferm.

Dar nu este doar PSD un actor și nu are capacitatea PSD să ducă la bun sfârșit o guvernare singur. Este nevoie și de celelalte partide, care au un joc care se numește «eu ce câștig?»”, pare că se plânge un șef de filială PSD.

„Eram pe cale de dispariție”

Un altul se declară „mulțumit” de modul în care gestionează Sorin Grindeanu situația.

„E bine că din defensivă am trecut în atac. Era normal, că până acum am stat numai la primire. Ce a zis Sorin în ultimele postări e foarte în regulă”, mărturisește acesta.

I-am întrebat pe unii social-democrați și dacă consideră că Sorin Grindeanu a greșit în momentul în care a acceptat ca PSD să depună moțiune. La unison, liderii din teritoriu spun că nu exista altă cale. Iar unul dintre răspunsuri este extrem de categoric: „Eram pe cale de dispariție”, dacă PSD nu depunea moțiunea.

„În momentul în care noi creditam tot ce făcea Bolojan…nu aveam cum să continuăm așa cu Ilie Bolojan prim-ministru”, completează acesta.

„O joacă și răspunde cum trebuie la această criză”

Revenind la Sorin Grindeanu, un alt șef de filială spune că liderul de la București „se adaptează situației create de guvernul demis”. „Nu poți să joci altfel în situația asta”, mai adaugă el.

„Sorin Grindeanu joacă exact cum ar trebui să joace un adevărat lider de partid. Nu poți să stai cu capul plecat la comanda premierului că trebuie convocată o sesiune extraordinară pentru niște legi pe care guvernul putea să le treacă atunci când Ilie Bolojan era premier în toată regula”, spune un alt lider PSD din țară.

Totodată, social-democrații mai sunt de părere că Sorin Grindeanu răspunde de fapt atacurilor care vin din partea lui Ilie Bolojan.

„O joacă și răspunde cum trebuie la această criză. Trebuie să iasă și să joace hotărât. Să nu cedeze la anumite care sunt împotriva partidului”, mai spune un lider PSD.