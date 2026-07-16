SURSE Cât de mulțumiți sunt liderii PSD din țară de strategia lui Grindeanu. „Am complicat situația și nu mai știm să ieșim din ea”

Cotidianul a stat de vorbă cu mai mulți lideri PSD din teritoriu pentru a vedea cum se vede din perspectiva lor strategia lui Sorin Grindeanu, dar și modul în care acesta a reprezentat partidul până acum.
„Ei sunt circari, nu guvernanți”
Unul dintre social-democrații cu care am vorbit a precizat că „situația e complicată”.
„Am complicat-o și nu știm să mai ieșim din ea. Dacă nu propuneam moțiunea, ne luam guvernarea (n.r. era desemnat un premier de la PSD) în 10 luni”, a completat acesta.
Totodată, social-democrații din teritoriu sunt de părere că „decizia e la Nicușor Dan”.
„Dacă ne dă mandat să conducem, sunt sigur că Sorin găsește o majoritate”, spune un lider PSD.
Mai mult, USR nu este văzut „un dușman” al PSD doar la București.
„Ce se întâmplă acum cu USR nu este în regulă. Ei sunt circari, nu guvernanți”, a spus un social-democrat din teritoriu pentru Cotidianul.
„Nu are capacitatea PSD să ducă la bun sfârșit o guvernare singur”
Dacă în fața oponenților politici Sorin Grindeanu este văzut ca generatorul crizei politice, unii șefi de filiale PSD îl descriu ca fiind un politician „maleabil”.
„În discuțiile care au fost pentru concretizarea unui guvern a fost foarte maleabil. Nu ai ce carte să joci, decât cea în care ești pro-activ”, spune un social-democrat.
Totodată, viziunea unor lideri PSD din țară este că adversarii politici încearcă să transfere toată responsabilitatea crizei politice pe umerii PSD.
„Atacurile niciunei părți nu fac bine pentru o posibilă înțelegere. Dar noi mai mult cred că ne apărăm de ceea ce se încearcă să ni se pună în cârcă, și anume responsabilitatea crizei politice ca fiind doar a PSD. Și atunci da, Sorin Grindeanu este mai ferm.
Dar nu este doar PSD un actor și nu are capacitatea PSD să ducă la bun sfârșit o guvernare singur. Este nevoie și de celelalte partide, care au un joc care se numește «eu ce câștig?»”, pare că se plânge un șef de filială PSD.
„Eram pe cale de dispariție”
Un altul se declară „mulțumit” de modul în care gestionează Sorin Grindeanu situația.
„E bine că din defensivă am trecut în atac. Era normal, că până acum am stat numai la primire. Ce a zis Sorin în ultimele postări e foarte în regulă”, mărturisește acesta.
I-am întrebat pe unii social-democrați și dacă consideră că Sorin Grindeanu a greșit în momentul în care a acceptat ca PSD să depună moțiune. La unison, liderii din teritoriu spun că nu exista altă cale. Iar unul dintre răspunsuri este extrem de categoric: „Eram pe cale de dispariție”, dacă PSD nu depunea moțiunea.
„În momentul în care noi creditam tot ce făcea Bolojan…nu aveam cum să continuăm așa cu Ilie Bolojan prim-ministru”, completează acesta.
„O joacă și răspunde cum trebuie la această criză”
Revenind la Sorin Grindeanu, un alt șef de filială spune că liderul de la București „se adaptează situației create de guvernul demis”. „Nu poți să joci altfel în situația asta”, mai adaugă el.
„Sorin Grindeanu joacă exact cum ar trebui să joace un adevărat lider de partid. Nu poți să stai cu capul plecat la comanda premierului că trebuie convocată o sesiune extraordinară pentru niște legi pe care guvernul putea să le treacă atunci când Ilie Bolojan era premier în toată regula”, spune un alt lider PSD din țară.
Totodată, social-democrații mai sunt de părere că Sorin Grindeanu răspunde de fapt atacurilor care vin din partea lui Ilie Bolojan.
„O joacă și răspunde cum trebuie la această criză. Trebuie să iasă și să joace hotărât. Să nu cedeze la anumite care sunt împotriva partidului”, mai spune un lider PSD.
33 comentarii
Bolojan a fost demis’pohta ce a pohtit ‘ a lui Grindeanu!Acum si Grindeanu trebuie sa-si dea demisia din functia de lider PSD,ca sa se faca pace!
Există un vechi si celebru proverb „sa nu te legi la cap dacă nu te doare”, poate totusi sa te doară, dar mai întâi, vezi ce trarament ii mai bun. Cât despre dl Bolojan & comp. , sunt o adunătură ca si ceilalți, cu, care ne-am „capatuit” si de care, nici nu putem scăpa, se pare ca, nici inlocui. De fapt, cam in totalitate, toată „adunătura politica” este un „neg murdar ” pe capul românilor si României.
Extraordinar ce ziar, ce comentaci si boti! Cata imaginatie, ce reportaje facute din bordel! O placere! S-au complicat pesedeii lui Grindeanu si nu mai stiu, saracii, sarantocii, ce sa mai faca? Cum o sa iasa ei din asta? Nu va fie frica, bolojenii picaaa! Puscarieee! Usereii – dati, Baaa, banii inapoi!
Este dezgustător să nu-și recunoască vina ducând țară in situația de față, delapidind o groază de bai din bugetul țării. Nu-și dau seama că cu cît reacțiile lor negative sunt mai mari și dure ,încrederea poporului în ei scade proporțional cu cea ce fac ei.
Da cu Nordisu cum ramane ? Cate cursuri de mecanica, cati anisori la Rahova si cate carti scrise de duomnul grindeanu ? Lumina e aprinsa trebuia doar sa o vada si artista Lia.
Ce părere au Simion, Bolojan și Grindeanu despre suventia acordată partidelor de 238 milioane de euro?
Sa-i lasam sa se subventioneze singuri si necontrolat, din banii nostri ! Democratia costa. Nu-ti place, da o lovitura de stat, pune-l pe ala cu zero venituri si zero cheltuieli si desfiintezi toate partidele !
…pe care USR si PNL il ”alinta”cu vorbe grele, uitand ca au fost partasi la dezastru, iar preluarea din 2019 demiterea lui Dancila a ruinat tara de la 35% imprumut s-a ajuns la peste 60% datorie din PIB, de la 2,7% deficit a ajuns la doua cifre pe vremea Catu-PNL s-a dublat/triplat pretul la energie, a crescut TVA, impozitul, apa potabila, pe care o taxati si impozitati pt ca Dumnezeu da ploaie, ati ajuns sa-l vindeti si pe El, poate de aceea va opri ploile si viata ca sa mai aveti te taxa ca niste…c…ce sunteti, voi cei votati sa ajutati sa fiti reprezentantul poporului ca restul sunt al ROGVAIV-ului si multinationalelor…
Grindeanu a acționat tardiv! A primit ordin de peste ocean!
Grindeanu a actionat impulsiv. A primit ordin de la cuplul sordid Tanda-Lia&Manda-scafarlia. Astfel, psd a ajuns o morga de politicieni.
PSD a gresit in 2022 si-n 2025 cand a intrat la guvertare alaturi de PNL si respectiv de PNL si USR…
a vrut sa fie „frecventabil” Ciolacu precum una de pe centura, asta au ales sa fie ciuca batailor tupeistilor de pe locul III 14% care au primit presedentia senatului si locul IV care a primit cele mai importante ministere, umilindu-i si batjocarandu-i, bine ca nu i-am votat…
Cătăline, în ’22 nu știu cât de mult au greșit, dat este cert că-n ’25 decizia de-a intra la guvernare cu PNL după circul campaniei prezidențiale cu nicu și marcel, dar mai ales alăturând si – usr, de care nici macar nu era nevoie, a fost o greșeală capitală! Au gâdilat-o cu ieșirea 5 luni din decembrie în mai, când era evident că trebuia să rupă șandramaua din octombrie ’25 că altfel ajungeau sub pragul de % la viitorele alegeri! Sigur erau și ordinele date de lelița bruxelleză, dar și de cei din grupul socialiștilor europeni, ambele „surse de inspirație” interzicându-i lui grindeanu orice apropiere de aur. Și mai este ceva care chiar bate ordinul bruxellez, zic chiar decisiv: scheleții lu’ grindeanu !
Grupul mafiot al ciumei roșii trebuie să fie eliminat. Au jefuit fără milă tot ce înseamnă bugete naționale și au distrus Statul, transformând țara într-o mlaștină a corupției generalizate!
Personajul conducător al pesedeului , se chinuie încă din anul 2017 să distrugă partidul și Romănia . Se parte că în bună parte i-a reușit . Proști sunt destui .
In schimb PENELEUL USERIZAT este busolă iată Boloszan acul de la busolă.
tineretul sau cei sub 40 de ani care se pot lasa manipulati si demonstreaza un sedentarim nu numai fizic si mental nu vad decat ”gandacei” de autostrada si baraje care de fapt echilibreaza regimul pluvial, microclimat impotriva secetei si o resursa de apa potabila care nu se pierde inutil in Marea Neagra…dar ce le poti cere la decoerticatii creveti si sarmanilor din justitie care ii cred si hotarasc sitarea lucrarilor Hidro. ei sunt viitorul luminei albe dispersate…in culori
A fost mai deștept Ciolacu! A aruncat cu piatra în baltă ( guvern PSD-PNL-USR-UDMR) și apoi și-a dat demisia. Acum 100 de prosti se chinuie sa scoata piatra din apa! Tampenia PSD este că zis că nu vor cu „ciumații” AUR! AUR o sa va pună chiciorul pe gat, javrelor care ați supt sângele poporului în ultimii 36 de ani!
Toți sunt „o apă și pământ”, îl plătim din banii noștri cu 238 milioane euro, suventia acordată partidelor! Oare cum sa votat această lege, sau HG! Nimeni nu zice nimic de ea, bineînțeles pensiile sunt înghețate de 2 ani! Iar inflație…!
anticipate si speranta ca vor cadea specialistii ”sanitari” care au construit in Europa cordonul sanitar uitand ca actioneaza discriminator, nedemocratic, numai ca n-au pus in pietul unora o stea ca sa-i recunoasca…dar nu-i timpul trecut dupa supararea Poloniei cu Vilhonia…
Grindeanu&Co au dat puci cu ochii închiși, din pură vrajmasie și fără să se gândească la consecințe. Iar consecințele sunt grave. Psd a borsit-o cu increderea. Prin urmare, Grindeanu nu a făcut altceva și nici nu-i va trece altceva prin mintea-i diabolică decât să găsească pe cei potriviți pentru tot soiul de complicati, comploturi și răsturnari. Cinicului, ranchiunosului, ingamfatului, grandomaniacului, angoasatului Grindeanu, tocit la coltul Rosu de partid comunist, i s-a dus buhul de caracter aducător de pagube. Firește, dacă n-ai in tine minimă bună-credință, malignele derapaje sunt iminente.
o motiune de cenzura e puci? Este in Constitutie, ca si demiterea presedintelui si dizolvarea parlamentului, iar in Lege este si raspunderea ministeriala si abuzul in serviciu, deci tot ce a fost abuz poate fi judecat…
Când nu știi ce pui în loc nu este puci, este tampenie.
se stie de peste un an ca vor fi anticipate si ca „minunea” din 6 decembrie se va intampla, iar nicu usor va pleca…pt ca-i scris in ”stele”…Caderea regilor in august, iar daca nu vor fi sefi/regi vor fi cei care se cred ca pot stapani prin intrigi…
cand te logodesti cu AUR SI SIMION LA MOTIUNE, iar mireasa fuge cu altul, schimbi caii din mers
ai un Bolojan/Basescu/PD-L/Blaga/PNL sa te faca fericit cu niste taieri daca esti bugetar si in general cu niste cresteri de taxe si impozite ca sa-si tina tiitoare/termen biblic in casa de protocol fara cheltuieli cu utilitatile ca-i de la Oradiii…a.. si le-a crescut indemnizatiile cui trebuie taind de la gura copiiilor carora nu le-a crescut cu inflatia, ca pensionari oricum…nu conteaza pt ceapistii/proletarii deveniti burghezi ca Bolojan si Nicusor
iar ai beut??ce spun eu si ce gadelesti tu???esti aurist de tynichea!nb
Reteaua Sistemului care se bazeaza pe partidul neocomunist,primarii neocomunisti si servicii se duce de rapa cand va fi demufata de la banul public!
Săracii pesedaci. Ăștia nici acum nu s-au dezmeticit.
Bolojan și usr ul și au mărit salariile cu 3000-4000 de lei ,tăind de la prosti ! Au dat ajutor Ucrainei ,împrumutând bani .. ce mai vrei ? Au secat barajele ,etc Pupă i undeva .. în continuare
Au dat, ca să nu dai colțul. Nu cred că te vei expune in chip de parapet la dronele și gloanțele rusești.
Nici nu mă mir că țara asta merge din rău în mai rău când are din ce în ce mai mulți cetățeni ca tine.
Știi măcar de ce au fost golite lacurile alea de acumulare? Să fure francezii nămolul la mintea voastră.
Prima dată am zis că ține de naivitate dar la voi se pare că e problemă de psihiatrie.
esti genial nu m-am gandit la cat de valoroase sunt aluviunile de pe fundul lacului si ca tari ca Germania si Franta sau altele cu desert au avut ce lua din lacuri…s-a mai practicat ”caratul” cernoziomului de Germania in ww I parca…