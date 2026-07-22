SURSE | Din culisele negocierilor pentru Legea salarizării unitare: „PSD o dezbate de ochii lumii, nu o va vota”

Surse politice au declarat pentru Cotidianul că cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru Legea salarizării unitare ar fi ca și pierdute. Mai multe voci care sunt în opoziție față de PSD susțin că social-democrații fac comitete de urgență și dezbateri pe legea salarizării unitare de ochii lumii, dar că nu ar vrea să voteze legea indiferent de forma ei. Sorin Grindeanu declară public că, în actuala formă, între-adevăr, nu votează legea. Dar, dacă amendamentele PSD vor fi acceptate, susține că social-democrații o vor vota.

UPDATE Ulterior publicării acestui material, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a transmis o replică la declarațiile surselor Cotidianul. Citiți mai jos răspunsul integral al fostului ministru.

Aceleași surse susțin că s-a plecat de la opt miliarde în plus la anvelopa bugetară pentru salarii și s-a ajuns la 12 miliarde, dar PSD nu e de acord nici cu această creștere. În plus, cele patru miliarde extra nu ar fi identificate în buget. Ele, deci, nu ar exista propriu-zis. Ar fi doar pe hârtie.

Legea salarizării unitare ar avea nevoie de 28 de miliarde în plus, față de 12 miliarde cât pun guvernanții pe masă

În realitate, necesarul pentru o lege a salarizării unitare care să mulțumească pe toată lumea e mult mai mare. L-am întrebat pe Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, care ar fi suma mulțumitoare.

„Pîslaru a declarat la întâlnirea PNL că toate revendicările sindicale, din mai-iunie 2026, fac cca. 27-28 de miliarde în plus anual, o cheltuială care ar fi permanentă, rămâne de la an, la an.

Iar acum, guvernanții pun la dispoziție 12,1 miliarde maximum, față de anvelopa actuala ce reprezinta în total cota de 8,1% din PIB. Cota ce ar trebui în următorii trei ani să scadă la 7,2% din PIB.”

PSD nu ar vrea reduceri de cheltuieli, nimeni nu vrea taxe, nu există sursă pentru bani

S-ar fi discutat zilele acestea despre două posibilități prin care să fie adunați banii – taxe sau reduceri de cheltuieli. Toate partidele au fost de acord că taxele și impozitele nu mai pot crește.

Dar, la capitolul cheltuieli, PSD s-ar fi opus ferm, deși Alexandru Nazare ar avea câteva soluții în această privință.

Ce plan ar putea avea PSD privind legea salarizării unitare

Sursele Cotidianul susțin că PSD ar avea un plan. Social-democrații sunt acuzați că ar lucra cot la cot cu sindicatele.

„Hai să lucrăm împreună, să săpăm această lege. Voi (sindicatele, n.r.) spuneți că nu sunteți de acord cu ea, noi (PSD, n.r.) ne folosim de faptul că voi nu sunteți de acord ca de un pretext pentru care legea să nu existe. Și anul viitor, cel târziu, când revenim la guvernare, spargem pușculița. Și vă dăm cât e necesar. Vă dăm mai mult de 12 miliarde.” Acesta ar fi planul pus la cale de PSD, acuză sursele.

Explicația pentru un astfel de raționament ar fi că, în 2028, PSD și-ar calcula că trebuie să dea bani la categoriile profesionale care îl votează.

„Trebuie să spargă pușculița, că e ultima lor șansă, adică e chestie de supraviețuire, nu te mai interesează. Ești în colț, cu cuțitul la beregată”, adaugă sursele.

Restricțiile din PNRR, dezavantaj pentru PSD

Interesul ar fi ca legea salarizării unitare să nu fie votată acum și pentru că, odată votată ca jalon din PNRR, ea nu poate fi modificată timp de cinci ani. Dacă cineva din statul român o modifică, trebuie să dea banii înapoi. Deci PSD nu ar mai putea plusa în anii electorali, în caz că ajunge la guvernare, decât cu costuri foarte mari, susțin sursele.

„Dacă te atingi de lege, trebuie să dai banii înapoi. Dar cine trebuie să dea banii înapoi? Guvernul PSD – aici deja doare. Dacă e guvernul Bolojan, nu te interesează. Dar dacă dă PSD, atunci îi interesează. O să joace așa, în fața publicului, că nu vor să piardă PNRR-ul cu niciun preț, că negociază tocmai pentru că vor să o voteze, dar până la urmă nu cred că o vor vota.”

Aceleași surse susțin că UDMR ar da înapoi și nu ar mai susține cu convingere legea salarizării unitare. Cseke Attila ar fi trimis observații la Ministerul Muncii pe ultima sută de metri. Acțiunea e văzută ca o formă de întârzia luarea unei decizii.

UPDATE Replica lui Florin Manole, fostul ministru al Muncii (PSD)

Florin Manole spune că sursele care susțin că PSD are un plan nu știu cum funcționează legea salarizării unitare.

„Sursele din PNL care au oferit informația că nu se mai poate interveni pe partea referitoare la valoarea de referință din lege au o profundă problemă de alfabetizare. Pentru că este fals. Asta dovedește că au citit, dar n-au înțeles ce scria. Se numește, în teorie, analfabetism funcțional.

Ceea ce spun eu nu este o părere. Este verificabil.

Exemplu: coeficientul președintelui este 8. El se înmulțește cu valoarea de referință în forma de acum, 4.100. Conform legii, pe măsură ce PIB-ul progresează, în funcție de niște indicatori asumați în lege, menționați explicit, valoarea de referință crește. Crește predictibil, crește legal, crește corect și așa mai departe.

Deci cine spune că ceea ce se dă acum este punct și rămâne doar atât sabotează, de fapt, legea.

Valoarea de referință se poate modifica. Coeficienții, da, ei nu se pot modifica. Adică președintele va avea 8 și peste un an, și peste doi, și peste trei, și peste cinci. Dar este o mare diferență între 8 înmulțit cu 4.100, 8 înmulțit cu 4.300 sau cu 4.400 și așa mai departe.

Iar acel 4.100 îl poți modifica după o procedură, după un mecanism. Dar îl poți modifica.

Deci sursele acelea ori nu știu legea salarizării și dau informații politice, ori știu legea salarizării, dar nu înțeleg ce scrie. Ceea ce este, după părerea mea, cel mai probabil: că nu știu ce scrie.”

Florin Manole este fostul ministru al Muncii, care a lucrat la legea salarizării unitare și a lăsat un draft. Dragoș Pîslaru a lucrat pe acest draft și a făcut modificări.

Comisia de la Cotroceni, discuții despre salariile din Sănătate și Educație

Între timp, discuțiile din comisia tehnică de la Cotroceni, la care participă consilierul prezidențial Radu Burnete și reprezentanți din zona tehnică de la partide, continuă miercuri și în zilele viitoare. Miercuri, discuția se axează pe problemele din Sănătate. Joi, se va discuta despre salariile din Educație. Aici sunt probleme mari pentru că sunt cei mai mulți angajați. Doar sporul de dirigenție, de exemplu, ar duce la impact bugetar de un miliard de lei, susțin sursele Cotidianul.

„El nu pare mare pe hârtie. 410 lei, brut, pe lună. Dar, când aduni, ajungi la un miliard. Pentru că se aplică și la educatorii de la creșă, la grădiniță, la învățători, la diriginții de gimnaziu, la diriginții de liceu.”

Ministrul Pîslaru ar fi declarat în discuțiile cu partidele că a reglat cât a putut situația din Educație și doar 18% dintre angajați ar avea salariile înghețate, față de 36% din personal, în varianta inițială.

Ce spune public Sorin Grindeanu despre legea salarizării

Sorin Grindeanu declară public că, în actuala formă, PSD nu votează legea. „Dacă amendamentele pe care le vom depune vor fi aprobate, vom vota legea. În forma actuală, aşa cum e legea, PSD-ul nu votează”, a spus Sorin Grindeanu. El face referire și la lipsa banilor.

„Din ce am înţeles, nici Ministrul Finanţelor n-a girat creşterea de la 8 miliarde la 12 miliarde. Până la urmă, de unde se iau cele 4 miliarde în plus? Nazare n-are răspuns pe treaba asta, pe ce a plusat Pîslaru, înţeleg că a fost o discuţie la întâlnirile trecute. UDMR, aţi văzut, care e punctul lor de vedere legat, cel puţin, de sistemul de sănătate.”

El l-a criticat dur pe ministrul Pîslaru și a amintit de decizia Curții de Apel. Judecătorii au suspendat, marți, un comunicat de presă care anunța draftul legii salarizării, pe care se lucrează în prezent.

„Până la o analiză juridică temeinică despre efectele deciziei instanţei de ieri, constat atitudinea incalificabilă a ministrului demis Pîslaru, care sfidează o hotărâre a justiţiei. Este o reacţie intolerabilă într-un stat de drept”, a menţionat el.