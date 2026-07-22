Pîslaru, atac după suspendarea procedurii pentru legea salarizării: „A cântat iar ciocârLia”

Curtea de Apel București a suspendat, la cererea Federației Sanitas, procedura privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a criticat dur decizia și a susținut că Ministerul nu pregătise un proiect de lege care să intre pe circuitul formal al Guvernului.

Pîslaru susține că instanța a intervenit asupra unui text publicat pe site-ul Ministerului Muncii, în secțiunea de comunicate de presă. El spune că nu era vorba despre un proiect de lege aflat în transparență decizională.

„A cântat iar ciocârLia. După ce a clasat democrația internă din Partidul Național Liberal printr-o decizie fulger, Curtea de Apel București decide azi, în aceeași zi, că un text referitor la salarizare postat în secțiunea de „Comunicate de presă” de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis”, a scris ministrul pe Facebook.

El a acuzat și viteza cu care a fost luată decizia.

„Remarcăm astfel un nou record de viteză a sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan”, a mai transmis Pîslaru.

„Nu am pregătit un proiect de lege”

Ministrul interimar al Muncii susține că Guvernul nu inițiase procedura formală pentru adoptarea unei legi. Potrivit acestuia, Ministerul avea doar un rol tehnic în procesul legat de jalonul PNRR privind salarizarea.

„În primul rând, din cauza statutului constituțional actual, Guvernul are atribuții și competențe limitate. Nu am pregătit un proiect de lege care să parcurgă etapele formale (transparență decizională, avizare interministerială sau aprobare în ședință de Guvern)”, a explicat Pîslaru.

El spune că Ministerul Muncii a lucrat doar la o bază tehnică, pe care parlamentarii ar putea să o folosească ulterior.

„Rolul nostru, de coordonator al jalonului PNRR pe salarizare, a fost strict tehnic și metodologic: să oferim o fundamentare solidă, bazată pe consultări, pe care parlamentarii și partidele să o poată folosi dacă doresc”, a mai scris ministrul.

Pîslaru a invocat și articolul 74 din Constituție, care prevede dreptul parlamentarilor de a iniția proiecte legislative.

„Constituția României spune clar că dreptul de inițiativă legislativă aparține senatorilor și deputaților (articolul 74). Ei decid dacă preiau această muncă și dacă o duc mai departe în Parlament”, a precizat el.

Ministerul spune că discuțiile cu sindicatele vor continua

Dragoș Pîslaru afirmă că, până la publicarea motivării instanței, Ministerul Muncii va continua consultările. El susține că discuțiile cu partenerii sociali nu ar încălca hotărârea Curții de Apel București.

„Dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atâta timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern. Chiar mâine am invitat sindicatele la noi discuții”, a transmis ministrul.

El a mai spus că dezbaterile tehnice și analizele fac parte din atribuțiile Ministerului.

„Așadar, hotărârea blitz de azi nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale de a continua consultările și munca de fundamentare. Disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii. Mergem mai departe!”, a scris Pîslaru.

Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării la solicitarea Federației Sanitas. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Reprezentanții Sanitas susțin că proiectul „nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate”.

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