Sute de documente naziste, descoperite în Argentina (foto)

Sute de documente și hărți ale membrilor organizațiilor naziste au fost descoperite în cutii aflate în arhivele Curții Supreme din Argentina, a dezvăluit duminică ziarul Clarin, preluat de AFP.

Cutiile, șapte în total, au fost deschise vineri, iar conținutul lor a fost clasificat, documentat și păstrat la ordinul Curții Supreme, pentru a determina dacă pot oferi informații relevante cu privire la evenimente legate de Holocaust sau fuga naziștilor spre Argentina.

Conform anchetei jurnalistice, o primă inspecție a conținutului a relevat existența unor elemente de propagandă nazistă și a unor fotografii.

Muzeul Holocaustului din Buenos Aires, ai cărui reprezentanți au fost prezenți la deschiderea cutiilor, vineri, împreună cu președintele Curții Supreme, Horacio Rosatti, participă la lucrările de inventariere și conservare, conform Clarin.

Potrivit presei locale, documentele sunt legate de reținerea de către biroul vamal, în 1941, a unei încărcături trimise către ambasada Germaniei la Buenos Aires din partea legației germane din Tokyo.

O comisie parlamentară a sesizat atunci justiția pentru a afla dacă aceste cutii ar putea conține elemente capabile să compromită politica de neutralitate a Argentinei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Cutiile au fost deschise și lăsate sub sigilii judiciare timp de decenii.

Se estimează că mii de naziști au trecut prin Argentina sau s-au refugiat în această țară după război.

Cazurile cele mai cunoscute sunt Adolf Eichmann, capturat la Buenos Aires în 1960 și judecat și executat în Israel; Josef Mengele, doctor cunoscut pentru experimentele sale asupra prizonierilor, care s-a ascuns în Argentina înainte de a fugi în Paraguay și Brazilia, unde a murit; și Erich Priebke, responsabil de un masacru în 1944 în timpul ocupației germane a Italiei. Priebke a fost arestat în Argentina și extrădat în Italia în 1995, unde a murit în detenție în 2013, ispășind o pedeapsă de închisoare pe viață.

Nazi passports and affiliation ids from 1941 found intact in 12 wooden boxes in an Argentine deposit. They were shipped to the German Embassy from Japan but the government, customs, political parties and Courts didn’t allow their distribution nor their return to the Nazi Germans. pic.twitter.com/iT9lKS4BPb

