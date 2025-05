Suveranism, Soroshism și Globalism

Traversam timpuri extrem de complicate. In decurs de mii de ani, omenirea a avansat de la familii si clanuri la natiuni moderne si de la izolare locala la interdependenta globala. In aceasta evolutie, faza actuala de natiune este extrem de importanta pentru afirmarea unui popor. Noi, românii, am avansat cu multa greutate in istorie si am ajuns la suveranitate si independenta abia in secolul 20. Soarta a fost insa nedreapta cu noi. Daca in evul mediu am suferit din cauza navalirilor barbare, in secolul trecut ne-au navalit comunistii din afara si ne-au vandut talharii dinauntru. Pentru un timp, ne-am pierdut din nou si independenta si suveranitatea.

In decembrie 1989 România trebuia sa scape de blestemul comunismului, dar scursurile din esalonul doi al partidului care stateau la panda ne-au mintit, ne-au inselat si ne-au inlantuit din nou. La conducerea tarii a ajuns o clasa politica abjecta care a mimat libertatea, dar in spatele fatadei de democratie a jefuit tara si i-a amanetat si resursele si viitorul. In opinia acestor noi „sefi de cadre” atitudinea lor se cheama „politica pro-europeana.” Si care e rezultul? Milioane de romani au fost nevoiti sa plece din tara in cautarea unei vieti mai bune si in acelasi timp, ca sa scape de impostorii care de 35 de ani sugruma natiunea si inchina tara strainilor.

Românii s-au saturat insa de mizerie si de minciuni si la alegerile din decembrie anul trecut si-au invins frica, si-au limpezit gandurile, si au votat categoric impotriva mafiei de la guvernare. Ciocoii din tara si stapanii lor din occident au intrat insa imediat in panica si au inceput sa urle si sa lanseze noi lozinci:„Civilizatia e in pericol, Se renunta la democratie, Ne aruncam in bratele Rusiei…” Care civilizatie domnilor nomenclaturisti? Civilizatia de dezmat elgibitist? Si ce democratie? Democratia de hotie si de partide corupte..?

Ne vom afla in fata unor alegeri cruciale pentru viitorul tarii. Singura noastra sansa este sa alegem suveranitatea; sa redevenim stapani pe tara noastra. Na va fi usor, dar impreuna si ghidati de lideri patrioti si competenti, vom putea reface România.

Personal, ma declar ferm pentru Suveranism si in calitate de român-american specilizat in geopolitica, subliniez ceace am scris deja negru pe alb in urma cu cativa ani. In 2021 am publicat la editura INST din Bucuresti, cartea „Românii si România: Intre Pamant si Cer.” Editura INST se afla de sub egida Academiei. In aceasta carte mentionam obiectivele României in etapa istorica actuala, obiective evident suveraniste, si anume:

Unirea cu tara a teritoriului dintre Prut si Nistru; Consolidarea românismului in Transilvania; Cultivarea confratilor din afara granitelor; Integrarea in Uniunea Europeana prin mentinerea Identitatii si Suveranitatii; si Asigurarea unui loc propriu intr-o lume globalizata.

Aceste obiective raman in vigoare si in ziua de azi si numai o conducere suveranista le poate pune in practica. Suveranitatea inseamna a lua in mod independent hotariri punand interesele natiunii inainte de toate; inseamana stapanirea si folosirea resurselor naturale ale tarii spre benficiul intregului popor.

Independenta la randul ei inseamna ca marile decizii sunt luate de cei mai buni si cei mai competeti cetateni ai tarii. In lumea interdependenta a secolului 20 si in cadrul Uniunii Europene din care facem parte, trebue sa tinem seama si de drepturile altora, dar nu in detrimentul drepturilor noastre. In acest scop e nevoie de lideri onesti si responsabili care sa negocieze cele mai bune conditii pentru tara. Numai suveranistii pot implini aceste conditii.

Vin alegerile, stimati compatrioti! Votati pe cine merita! Votati constiinta de român! Daca nu alegeti lideri suveranisti, va trebui sa uitati de Basarabia si de Bucovina. Si daca mai doriti sa vizitati Transilvania poate ca ar fi bine sa incepeti sa invatati ungureste….

Prof. Dr. Nicolae Dima,

12 mai 2025