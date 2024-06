Turcia este una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români. Mulți merg pe meleaguri otomane cu bilet allinclusive, însă există și români care aleg un sejur în Turcia pe cont propriu.

Aceștia trebuie să se descurce singuri de cazare, mâncare și chiar de șezlonguri. Pentru aceștia, publicăm o listă a prețurilor cu care se închiriază șezlongurile pe diferite plaje așa cum a fost ea întocmită de presa turcă. Așadar:

200 TL ÎN ÇEŞME

Plaja Ilıca din Çeşme (ca. 100 km vest de Izmir), una dintre popularele staţiuni de vacanţă, atrage o mare atenţie din partea turiştilor, mai ales și pentru că plajele pot fi folosite gratuit. Cei care vin la plajă pot folosi umbrelele și scaunele pe care le aduc, însă dacă doresc să închirieze umbrele și șezlonguri pot beneficia de acest serviciu cu 200 TL (aprox 30 de lei).

50 LIRE ÎN BODRUM

– În Bodrum, o altă destinație populară de vacanță, nu sunt percepute taxe pentru șezlonguri și umbrele pe 80 din cele 83 de plaje publice. Pe celelalte trei, serviciile de șezlonguri, umbrele și duș sunt oferite pentru 50 TL (aprox. 7 lei). În afacerile private din zonă, se impune o cotă de alimente și băuturi și se solicită taxe de intrare între 500 și 1250.

GRATUIT ÎN KUŞADASI

– Odată cu protocolul semnat între guvernarea districtuală și municipalitatea din Kușadası la 20 mai, autoritatea de întreținere, curățare și exploatare a zonei de plajă aflată la granițele orașului Kușadası a fost dată municipiului Kușadası. Imediat după protocol, care va fi valabil 10 ani, primarul Kuşadası, Ömer Günel, a decis să ofere gratuit umbrele şi şezlonguri pe plajele publice. Acest serviciu, care a fost implementat pentru prima dată pe plaja publică de lângă portul de agrement, a atras o mare atenție din partea turiştilor.

Spre surpriza unor turiști români, turcii sunt dispuși să plătească pentru șezlonguri considerând că nu este normal să beneficieze despre servicii 100% gratuit.

– Elanur Ok, care a venit la Çeşme din Ankara în vacanţă, a spus: „Ne cazăm într-un apartament. Am vrut să înotăm pe plaja Ilıca. Nu este foarte aglomerat, dar bate mult vânt. „Nu am plătit nicio taxă la intrarea pe plajă”, a spus el.

Temel Aşıkoğlu, care și-a petrecut vacanța în Çeşme cu soția sa, a spus: „Locuim în Çiğli. Am venit cu soția mea. Nu am plătit nicio taxă la plajă”, a spus el.

İrem Çavdar, unul dintre turişti, a declarat că nu s-a perceput nicio taxă de intrare sau loc, dar a închiriat voluntar şezlonguri şi umbrele pentru 200 TL.

– Coşkun Kale, care a venit la Kuşadası din Kahramanmaraş pentru o vacanţă, a spus: „Serviciul mi s-a părut foarte bun. Curățarea plajelor, șezlongurilor și umbrelelor este gratuită pentru public. Nu numai eu, ci toți sunt foarte mulțumiți.

Ebru Kalkan susține și ea că este bine că „șezlongurile sunt gratuite, dar cel puțin 20 sau 30 TL ar trebui să fie achitat. Sunt oameni care contribuie la colectarea, curățarea și protecția șezlongurilor.

Turcia are 567 plaje Blue Flag

Turcia este a treia țară din lume cu cele mai curate mări, după Spania și Grecia, cu 567 de plaje cu steag albastru. În 2002, erau doar 140, așa că această creștere îi mulțumește pe responsabilii turci din turism. „567 de plaje, 27 de porturi, 18 bărci de turism și 9 iahturi individuale au primit Steagul Albastru. „Scopul nostru este să fim primii din lume în ceea ce privește numărul de steaguri”, a spus un reprezentant al Ministerului turc al Turismului.