(VIDEO) Iranienii au sărbătorit în stradă valul de rachete asupra Israelului

Iranul a lansat 200 de rachete împotriva Israelului în atacul său de marţi seară, a anunţat televiziunea de stat iraniană, scrie AFP.

La rândul său, armata israeliană afirmase anterior că Iranul a tras în jur de 180 de rachete în direcţia teritoriului său şi că majoritatea au fost interceptate.

La Washington, Departamentul american al Apărării a estimat că Iranul a lansat marţi de două ori mai multe rachete asupra Israelului decât în cursul precedentului său atac din aprilie.

Potrivit primelor informaţii de care dispune Pentagonul, „Israelul a fost în măsură să intercepteze majoritatea rachetelor” care au pătruns pe teritoriul său, a adăugat el, menţionând că navele americane au tras în jur de zece rachete interceptoare în sprijinul Israelului.

„Au fost pagube minime la sol”, a adăugat generalul.

Pe 13 aprilie, ca ripostă la un atac sângeros imputat Israelului asupra consulatului iranian la Damasc, Iranul a tras asupra Israelului circa 350 de drone explozive şi rachete, primul atac direct de acest gen, în care a fost rănită o persoană din comunitatea beduină.

Majoritatea rachetelor au fost interceptate de Israel cu ajutorul unor ţări străine, în special Statele Unite.

Iranul a anunţat că a efectuat atacul de marţi ca răspuns la asasinarea liderilor Hamas, Ismail Haniyeh, şi Hezbollah, Hassan Nasrallah.

