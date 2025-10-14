Tot mai puțini tineri vor să fie jandarmi. Care e motivul

A scăzut numărul tinerilor care se înscriu la școlile de jandarmi. Potrivit datelor prezentate, marți, de Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vaslui, la nivelul județului Vaslui, a fost înregistrat în ultimii ani un număr tot mai mic de candidați interesați să aibă o carieră în domeniu.

Percepția tinerilor s-a schimbat, fiind vorba de un cumul de factori, tendințele din online și rigoarea specifică sistemului militar fiind însă dintre cele mai importante.

„Cauzele sunt multiple. Societatea este într-o schimbare. Percepția tinerilor asupra acestei meserii cred că se schimbă de la o perioadă la alta. Este un cumul de factori. Este destul de greu să îi identificăm pe toți, dar cred că schimbările din societate, capitalizarea sporită a societății de la un an la altul, toate elementele astea duc la o schimbare a percepției față de instituția jandarmeriei și aceste meserii și nu a dus la o sporire a numărului, ci la o micșorare”, a declarat prim-adjunctul comandantului IJJ Vaslui, col. Răzvan Truică.

La sesiunea de înscrieri aflată în derulare au fost înregistrați până în prezent 58 de candidați care urmează să susțină examenul de admitere.

În anul 2025 a mai existat o sesiune de recrutare în perioada martie-iunie, când au fost 41 de candidați înscriși, dintre care 13 au fost declarați admiși.

În anul 2024 au existat două sesiuni de recrutare, cea din aprilie-iulie, în care au fost 36 de candidați înscriși, dintre care 18 au fost admiși și septembrie-decembrie, cu 60 de candidați înscriși, din care 18 au fost declarați admiși. De asemenea, în vara acestui an, pentru Academia de Poliție a existat o sesiune de înscriere la care au fost înregistrați opt candidați, dintre care trei au luat examenul fiind admiși.

Șeful Serviciului Resurse Umane din Cadrul IJJ Vaslui, Alin Zaharia, a menționat că înscrierile aflate în desfășurare la această dată se fac pentru prima dată în sistem online, prin platforma unică a Ministerului Afacerilor Interne hub.mai.gov.ro, fapt care a venit cu o serie de provocări pentru utilizatori.

„Procesul de digitalizare este necesar, dar presupune și o perioadă de adaptare, atât pentru instituție cât și pentru candidați. De aceea ne-am propus ca pe viitor să continuăm comunicarea directă cu tinerii, prin îndrumare și informare constantă, pentru a-i sprijini la fiecare pas al recrutării. Recrutarea prin platforma hub.mai.gov.ro este o premieră pentru Jandarmeria română, este un pas firesc spre modernizare și eficiență administrativă. Îi încurajăm pe tinerii interesați să acceseze platforma, să citească atent anunțul de concurs, instrucțiunile și să finalizeze înscrierea în termenul stabilit. Ne dorim ca din această generație să facă parte tineri care cred în ordine, în respect și în puterea exemplului personal. O carieră în uniformă nu este doar o alegere profesională, ci un angajament față de lege și față de comunitate”, a afirmat Alin Zaharia.